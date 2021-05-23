Юнна Мориц: Бессмертный полк - защитник территории, чтоб мы не стали пищей для ворон

Поэтесса Юнна Мориц. Фото: Александр ГАМОВ

- Юнна Петровна, я сегодня несколько раз перечитал ваше стихотворение про Бессмертный полк.

У меня такое ощущение, что стихотворение не новое, но как-то по-другому стало восприниматься. Раньше мы друг друга защищали. То есть, мы – Бессмертный полк, а он защищал нас. От праздника к празднику. От Дня Победы к Дню Победы. А в остальное время мы забывали о нем. А сейчас мы нужны друг другу все время. Я правильно понимаю?

- Ну, конечно, правильно, но я должна сказать, что это не от праздника к празднику было. Это, все-таки, было в самочувствии, в самооценке, в самодостаточности народа нашей страны, в которой более ста народов в одном народе. Это было чувство собственного достоинства. Оно было не от праздника к празднику.

А вот когда началась «катастройка», появились всякие писанины за деньги, за гранты, по заказу, где писали о том, что наша армия только насиловала, только воровала, никого не освобождала, только оккупировала, и появилась категория людей при власти, которая зарабатывала очень большое западное бабло на этой писанине.

Вот тогда я, как раз, и стала писать свое поэтство о том, что Россия, все-таки, должна себя любить и себя ценить. И должна восстановить свою высокую самооценку.

- Вы считаете, у нас занижена самооценка?

- Как бы тебе сказать?.. Поэт, который понимает, что я и ты, мы вместе с нашей планетой мчимся по Млечному пути, который не только сверху виден, как небо. Он еще и под нами. И вот поэт такого устройства всегда чувствует, когда по самооценке народа наносится удар, равный убийству, капитуляции и сдачи всех священных смыслов. И я же постоянно пишу: не сдаемся и не сдаем священные смыслы нашей жизни.

Это самочувствие, состояние, самооценка в масштабе истории, которая часть Вселенной. Конечно, часть Вселенной. Россия была планетой, у которой своя орбита, а с этой орбиты стали сшибать насмерть жизненные… как бы тебе сказать… жизненные механизмы. Ну, жизненную физику, химию. Химию и физику духа, понимаешь? Ведь дух – это материя тоже. Это тоже такая физика и я ее чувствую. Я писала же все время в поэтстве своем, что Россия – это планета, у которой своя орбита. Нельзя продавать орбиту.

- А сойти с нее? Или наоборот, только-только «нащупать»?

- Это было всегда. И это не от праздника к празднику. Другое дело, что не было того, что на языке русском, как иностранном, называется «не было нарратива», названия, имени. А вот когда появилось имя – «Бессмертный полк», появилось зрелище Бессмертного полка. Ведь ты понимаешь, что любая вера сопровождается зрелищем храма. У храма есть купол. И вот когда появилось зрелище Бессмертного полка, тогда вера этого храма стала совершенно очевидной.

И Бессмертный полк детей Донбасса – это тоже наш Бессмертный полк.

Другое дело, что это все не имело конкретного названия. Не имело характера мероприятия. Но что в народе это было всегда, бесспорно.

- Спасибо вам большое! Берегите себя.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В России надо жить и после смерти,

Россия – родина Бессмертного Полка.

От ужаса вопят и воют черти,

Узнав Бессмертный полк издалека.

Когда идёт Бессмертный Полк истории, –

Трясётся чертовня со всех сторон:

Бессмертный Полк – защитник территории,

Чтоб мы не стали пищей для ворон.

Бессмертный Полк – он всех народов лица,

Которые в России – всей душой.

А доля чертовни бездарной – злиться,

Какой у нас Бессмертный Полк большой!

Бессмертный Полк, в его священной силе –

"Клеветникам России" – на века!

И после смерти надо жить в России,

В огромности Бессмертного Полка

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