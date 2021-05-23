Обыкновенный предатель: кто пытается сделать героя из генерала Власова

Генерал-лейтенант Андрей Власов. Фото: ru.wikipedia.org

О том, как Россия обороняется в современной информационной войне, которая в части своей направлена на дискредитацию героических образов нашего прошлого, недавно обсуждали в Общественной палате России. Там же прошел круглый стол на тему «Героические образы современной России. Проблемы формирования и сохранения».

На круглом столе в качестве примера было представлено исследование АО «Крибрум», посвященное "демонтажу героических образов на примерах размещения в Сети материалов о маршале Победы Георгии Жукове и Зое Космодемьянской и в противовес им - героизации образа генерала Власова".

1 января 1941 года. Генерал-майор Андрей Власов. Фото: Генерал-майор Андрей Власов. Фотохроники ТАСС.

ОБЫЧНЫЙ ПРЕДАТЕЛЬ

Имя Андрея Власова после войны стало нарицательным для обозначения предателя. Герой обороны Москвы, перешедший на сторону врага и возглавивший коллаборационистские «Комитет освобождения народов России» и Русскую освободительную армию (РОА), однозначно ассоциировался с предательством — настолько, что в воспоминаниях фронтовиков нередко встречаются фразы: «Против нас ни Власов, ни этот казачий корпус не воевал, но власовцы были. Это отдельные батальоны, которые формировались из полицаев, бывших и т.п. Но мы их называли власовцы, и сопротивлялись они побольше, чем немцы».

Подобным образом власовцы трактуются и в советских словарях: «ВЛАСОВЦЫ. Предатели Советской Родины, участники антисоветских воинских формирований, действовавших на стороне фашистской Германии во время Великой Отечественной войны. Название получили по имени генерал-лейтенанта А. Л. Власова, быв. командующего 2-й Ударной армией Волхонского фронта, который, сдавшись в плен в июле 1942, перешел на службу к гитлеровцам».

Власов во время приёма командующего Русской Освободительной армии. Фото: ru.wikipedia.org

СТАЛ ЖЕРТВОЙ РЕЖИМА

В кругах эмиграции были сторонники А. Власова, которые стремились всячески дистанцироваться от сотрудничества с гитлеровским Рейхом. Именно так было сформировано мнение, что коллаборационистские организации, и прежде всего власовская РОА, представляли собой некую «третью силу», которая сражалась прежде всего не за Германию, а против большевистской власти, по сути продолжая «белое дело». Но это все лирика.

По данным «Крибриума» импорт этого мнения в СССР и Россию начался в начале девяностых годов, когда в страну стали завозиться, а затем и издаваться на месте все те же мемуары власовцев. Это породило общественную дискуссию. В этот же период частные лица и общественные организации попытались добиться реабилитации коллаборационистов. Изначально это касалось представителей белой эмиграции, но в 1997 году Военная коллегия Верховного суда РФ оставила их статус как осужденных неизменным.

Исследователи отмечают, что в 2001 году поступило первое официальное обращение о реабилитации А. Власова (его автором был глава движения «За Веру и Отечество» иеромонах Никон (Белавенец)), но Военная коллегия Верховного Суда РФ вновь отказала. Публичные призывы к пересмотру роли А. Власова продолжают звучать.

«Можно констатировать, что попытки пересмотра образа А. Власова и его реабилитации изначально отсутствовали в советском и раннем постсоветском информационном поле, а «власовский дискурс» был навязан эмигрантской средой и искусственно увязан с темой «белого реванша в Гражданской войне», приобретшей актуальность в конце восьмидесятых-начале девяностых годов ХХ века на фоне распада СССР», - отмечается в исследовании.

РЕГУЛЯРНО ВСПОМИНАЮТ

Па данным «Крибриума» активность обсуждения А. Власова планомерно возрастала с 2014 года.

«Повышенная упоминаемость генерала характерна для определенных периодов каждый год: в день освобождения Праги (8 мая), в День Победы (9 мая), в день Российского флага (22 августа). Основной тезис при этом таков: «75 лет назад А. Власов объявил войну сталинизму»», - говорится в докладе.

По данным исследователей с 2014 года наблюдался равномерный рост доли аккаунтов в Twitter из Украины и Казахстана, а также значимый рост доли аккаунтов из Беларуси в 2019- 2020 годы (может быть связано с акциями протеста после оглашения результатов президентских выборов). В белорусском сегменте социальных медиа российская власть зачастую отождествляется с власовцами, российский флаг сравнивается с власовскими знаменами. Значительная часть пользователей эксплуатирует образ «Власова-предателя» для дискредитации российской власти по модели: «Власов использовал триколор, и он предатель. Россия использовала триколор, российская власть – предатели».

На сегодняшний день образ А. Власова в социальных медиа преимущественно негативный: пользователи считают его предателем и осуждают. Однако количество сообщений, в которых генерал героизируется, растет, что не может не тревожить.

Мемориал Власову и бойцам РОА в Нью-Йорке. Фото: Dennis Fraevich

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

На встрече историки и политики говорили о необходимости рассказывать подросткам о новых героях, которые есть в стране. Это современные врачи, которые борются с коронавирусом, волонтеры, спасатели, военнослужащие и сотрудники полиции, которые спасают людей. А еще дети и подростки, которые совершают взрослые поступки оказывая помощь гражданам в самых сложных жизненных ситуациях.

Но поступки настоящих героев нашего времени тонут в информационной массе, которая забита сообщениями о вульгарных выходках Моргенштерна, Эдварда Билла, преступлениях и террористических актах.

«И такие неоднозначные «челленджы» часто становятся поводами для подражания и романтизации деструктивных проявлений. Особенно восприимчивым к контенту деструктивного и негативного содержания является молодое поколение, которое черпает информацию из Интернета и зачастую не может дать объективную оценку происходящим событиям», - говорится в исследовании.

Одновременно с этим, отмечает "Крибруме" выше, происходит процесс «демонтажа героического мифа и дегероизации героев Великой Отечественной войны». А их место в сознании молодежи моментально занимают современные кумиры, которые «нередко транслируют деструктивные модели поведения».

Активно пока российская молодежь России интересуется лишь смешанными боевыми искусствами (ММА). Спортивные достижения российских бойцов вызывают у пользователей социальных медиа чувство гордости за страну. И юноши хотят походить на Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко.

Как сделать так, чтобы героями для подрастающего поколения стали врачи и ученые?