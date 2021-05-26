... не считая собаки

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Каждый год с наступлением весенне-летнего сезона среди 16 миллионов отечественных дачников обязательно находятся желающие повторить чудо библейского праведника Ноя. Презрев эксплуатационные характеристики имеющихся в их распоряжении транспортных средств, они загружают в них чад, домочадцев, весь необходимый для жизнеобеспечения приклад и отбывают в новую обитель. В интернете полно роликов, в которых автолюбители демонстрируют фокусы по изменению свойств пространства. Деда с телевизором сажаем посередине - для развесовки. Седалищем он может прижимать что-то мягкое и габаритное. Типа одеяла. Бабку притулим сбоку, подложив под нее подушки. В ноги ей мешок с цементом. А на коленях пусть таз держит. В тазу кошка поедет. Ящики с рассадой - к заднему стеклу, на солнышко. Пару труб и кабельканалов - в салон по диагонали. И красную тряпку на багажник. А наверху еще умещается парочка велосипедов. Или лодка. Или бочка. Или что там еще в салон не лезет, а очень надо. Ну разве не чудо!

Воистину чудо! Но чудеса случаются редко. Куда реже, чем ДТП. Надеяться на них глупо. В конце концов есть законы физики. И есть Правила дорожного движения, в которых раздел 23 полностью посвящен перевозке грузов. Их нарушение в соответствии с ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Но по факту потери нарушителя могут оказаться куда более серьезными.

Взвешенный подход

Госавтоинспекция предупреждает: перевоз груза - мероприятие чрезвычайно ответственное, требующее от водителя взвешенного подхода. Как в прямом, так и в переносном смысле. Прямой смысл определяется п. 23.1. ПДД: «Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства».

Непробиваемое спокойствие - главное качество водителя с таким грузом. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Пренебрегать этим требованием - опасно и дорого. Трудно вообразить, что же такое вы можете везти на дачу, ради чего готовы рискнуть жизнью и пожертвовать автомобилем. Деформация кузова и подвески при перегрузе почти неизбежна. Можно обмануть подписчиков в соцсетях, можно попытаться обмануть инспектора ДПС, но законы физики не обманешь.

Правила дорожного движения также требуют, чтобы, размещая поклажу, водитель убедился в том, что она не создает помех при управлении, не ограничивает обзор, не перекрывает внешние световые приборы, регистрационные знаки и не отражается на устойчивости автомобиля следить за тем, чтобы груз был надежно закреплен - тоже обязанность водителя, возлагаемая на него п. 23.2. Вы не представляете, каких бед могут натворить, казалось бы, безобидные вещи! В прошлом сезоне на Волоколамском шоссе был случай, когда при резком торможении с казана, стоявшего в салоне, слетела крышка, в результате чего пассажирка получила серьезную черепно-мозговую травму. Кроме того, дребезжание и звяканье, производимое плохо закрепленными предметами, элементарно действует на нервы и отвлекает от процесса управления. Госавтоинспекция относит это к значимым факторам риска аварийности: «В салоне должно быть достаточно тихо для того, чтобы водитель мог слышать предупреждающие сигналы соседей по движению и то, что происходит внутри самого автомобиля, например, нехарактерные звуки деталей. Еще опаснее, когда к аудиальным факторам отвлечения добавляются кинетические. То есть, плохо закрепленные предметы не только создают шум, но и перемещаются по салону.

Итак, сначала укладываем в багажник габаритные, тяжелые сумки и коробки.

Располагаем их вдоль спинки заднего сиденья - так и компактнее, и для развесовки лучше. По бокам поджимаем поклажей поменьше, а пустоты затыкаем мелочевкой, чтобы максимально предотвратить перемещение предметов. Для большей надежности можно закрепить поклажу багажной сеткой. Что не вошло в багажник, размещаем в салоне. Тяжелые вещи ставим вниз, чтобы в случае экстренного маневра машина не опрокинулась из-за смещения центра тяжести.

Сначала в багажник укладываем габаритные сумки и коробки. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Свистать всех наверх

Особенно строго следите за креплением груза, который везете на крыше. Никаких отговорок, что тут недалеко, поедете тихо и куда оно денется…. Да куда угодно!

Улетит по непрогнозируемой траектории и по пути натворит плохого. Так что крепите надежно. Не поясом от тещиного халата, а крепкой веревкой, стяжными ремнями, такелажными резинками. В багажнике на крыше часто перевозят негабаритные грузы. Таковыми в соответствии с п. 23.4 ПДД считаются любые предметы, выступающие за пределы автомобиля по длине от 1 до 2 м от бампера, по ширине - на 40 см от заднего габаритного огня. Согласно Правилам, такой груз должен обозначаться опознавательным знаком «Крупногабаритный груз». И это не красная тряпка, а знак установленного образца в виде квадрата в диагональную красно-белую полоску, который крепится на самом выступающем месте. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости понадобятся еще и фонари или световозвращатели. Спереди - белого цвета, сзади - красного. Перевозка грузов, превышающих по ширине 2,55 м и выступающих более чем на 2 метра за заднюю точку габарита автомобиля, фактически запрещена. Точнее, потребуется специальное разрешение от Госавтоинспекции и местных органов власти.

Воз и маленькая тележка

Ну, как тележка - прицеп. Прицеп - это, кстати, тоже транспортное средство, только без собственного двигателя. И на него распространяются правила ПДД. Они просты, логичны и обязательны к исполнению. Прежде всего прицеп должен быть зарегистрирован в Госавтоинспекции, и соответственно на нем должен располагаться регистрационный знак. Нельзя превышать предельно разрешенную массу груженого прицепа. Для каждой категории ТС она разная. Для «В» - это 750 кг. Масса прицепа не должна быть больше массы автомобиля. Крепится прицеп на жесткий фаркоп с электропроводкой. Прицеп также должен быть оборудован собственными световыми сигналами: поворотниками, стоп-сигналами, габаритами. А если вы перевозите на прицепе негабаритный груз, то автомобиль должен быть дополнительно оснащен зеркалами заднего вида на удлиненных кронштейнах.

Движения плавны, легки скольжения

Только так и следует передвигаться на груженом автомобиле. Эксперты Госавтоинспекции конкретизировали рекомендацию: «При маневрировании и выборе скоростного режима помните, что у вашего ТС теперь иная масса и иные габариты.

Кроме того, груз с большой площадью вроде листов фанеры или профнастила, закрепленный на верхнем багажнике, создает так называемый парусный эффект. И чем выше скорость, тем этот эффект значимее и опаснее. Вообще чем больше масса груза, тем сложнее управлять автомобилем. Поэтому сознательно настройтесь на медленное спокойное движение без резких разгонов, торможений и бессмысленных перестроений». И верно: не на пожар ведь едете - на дачу!

Водитель реагирует автоматически и на несколько секунд неизбежно теряет контроль над дорогой. А отведение взгляда от дороги всего на 3 секунды в 80% случаев заканчивается аварией.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».