Сергей Степашин: Моя мама - почти ровесница «Комсомолки»... Для нас вы - семейная газета

Экс-премьер в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым поздравил «Комсомольскую правду» с 96-летием Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, обычно в этот день вы нам звонили, но (сегодня) я решил сам напомнить, что 24 мая 1925 года вышла «Комсомолка». Сегодня нам 96 лет!

- С чем я вас от всей души и поздравляю. Потому что это одна из первых газет, которую я начал читать.

Мои родители выписывали «Комсомольскую правду», когда я еще в Ленинграде учился в школе, читаю ее и сейчас.

Самое главное, что мы с газетой давно дружим. И в самые сложные, интересные, ответственные моменты она всегда откликалась – и на интервью различного рода, я их с удовольствием всегда давал и даю, и на пожелания. И сейчас мне очень приятно, что мы активно работаем по Фонду ЖКХ (Сергей Степашин - председатель его Наблюдательного совета. - А.Г.), прекрасные материалы выходят в «Комсомолке».

Знаете, иногда приходится слышать: дескать, «Комсомолка» изменилась. Конечно, изменилась. Время меняется.

Но, самое главное, что газета интересна для широкого круга читателей – и для молодежи, и для взрослых, и для людей разных политических убеждений. Она - такая газета для всех, в хорошем смысле слова.

Ну, и прекрасный журналистский корпус. Я просто давно и хорошо знаю почти всех ваших товарищей, и главного редактора Владимира Сунгоркина, естественно, ну, и лучшего журналиста – Сашу Гамова.

- Гамова я вычеркну.

- Нет, это нельзя вычеркивать, потому что это мое личное мнение.

- А вашей маме сколько лет, Сергей Вадимович?

- Мама у меня родилась в 1928-м году, ей исполнилось в марте 93 года. Она сейчас не очень много читает газет, но все, что касается публикаций интересных и прочего... По крайней мере (может быть, это и нескромно прозвучит), все интервью в «Комсомолке», и по Фонду ЖКХ, да и по другим событиям, мама не только читает, она вырезки делает, как в старые советские времена. У нее целый огромный альбом вырезок из «Комсомольской правды».

- Она же, по сути, ровесница нашей газеты.

- Да, 25-й, 28-й – это предвоенные годы. По сути дела, ровесница, все правильно.

- Сергей Вадимович, я обращал внимание, что у больших руководителей – и у президента (я однажды у него видел дайджест «Комсомолки» в машине), и у многих министров, и у руководителей ведомств, и общественных организаций - «Комсомолка» на виду. Чем это объяснить?

- Я думаю, две причины здесь, с моей точки зрения (может быть, я и ошибаюсь). Первая. Все-таки для людей моего поколения (и помоложе, может быть) это газета нашей молодости, это газета, которую мы знаем, это не новодел какой-нибудь. У нас же много газет новых появлялось, а потом исчезали, мы даже их названия сейчас, наверное, не вспомним.

Второе – то, что все-таки «Комсомолка» дает возможность познакомиться с объективной информацией.

К газете можно по-разному относиться. Я тоже читаю иногда (негативные) отзывы на свои интервью, особенно, когда это касается московского футбольного «Динамо». (Сергей Степашин - член совета директоров этого спортивного клуба. - А.Г.) Ну и что? Разные бывают мнения. А газета остается.

«Комсомолка» - одна из самых читаемых в нашей стране газет. Все-таки огромный тираж, многомиллионный. Это значит, что тебя услышат не только твои родные и близкие, коллеги, - тебя услышит страна, и это очень важно.

- Это уже и посещение нашего сайта (у нас до 7 миллионов в сутки).

- В том числе. Плюс радио очень хорошо идет, лучше, чем некоторые.

- Нам с вами довелось побывать не только в регионах России (в частности, во Владивостоке), но и за границей – в Никарагуа…

- Мы с тобой были и во Вьетнаме, и в Никарагуа. Где только не были.

- Израиль, Палестина. И вот я заметил. Когда вы меня представляли тому же Даниэлю Ортеге, или господину Аббасу, или Нетаньяху, вы всегда подчеркивали, что рядом с вами корреспондент «Комсомолки».

- Я всегда говорил, что это самая читаемая и самая популярная газета в нашей стране сегодня. Кстати, как и Асаду (президенту Сирии – А.Г.)…

Ты, наверное, сделал первое интервью о нем, после чего уже началась поддержка Асада со стороны нашего правительства. И Даниэль Ортега как-то сразу среагировал. Ты же знаешь, он левого фланга, поэтому для него «Комсомолка» - это буквально комсомолка. Молодцы, что название не поменяли.

- И ордена не сняли.

- Да. Как есть, так и есть. История – это история, и не надо ее переделывать и вычеркивать.

- Интересно было еще по линии Императорского православного палестинского общества находиться с вами в Ливии.

- Я надеюсь, осенью будет решаться вопрос по Александровскому подворью. Так что я приглашаю в первую поездку «Комсомолку» в лице Саши Гамова. Надеюсь, тебя пустят туда, на святую землю.

- Хорошо, будем проситься. Сергей Вадимович, не могу еще такой вопрос вам не задать. Вас всегда у нас в газете встречают, как одного из самых почетных гостей.. Недавно вы с Константином Цициным (гендиректор Фонда ЖКХ. - А.Г.) к нам приезжали…

- Да, хороший был материал, я хочу вас поблагодарить. Он очень нужный, кстати.

- И была просто мультимедийность: и радио, и сайт, и газета.

- И живой разговор, что самое главное.

- А что еще вы от нас увозите, кроме традиционных сувениров?

- Конечно, очень профессиональные вопросы. Причем вопросы по сути, а не попытка тебя поймать где-нибудь. У нас же есть хобби у некоторых журналистов – подловить и потом тиражировать, может быть, не очень точные фразы. Это главное. То есть ( у вас) ты не устаёшь. А во-вторых, я просто чувствую, что приезжаю к своим друзьям.

- У нас тоже такие же ощущения. И я очень рад, что уже десятилетия мы с вами в этот день созваниваемся.

- Да, уже больше 30 лет мы вместе.

- Дай Бог, чтобы это продолжалось. Спасибо вам огромное.

- Спасибо. Всему коллективу от меня низкий поклон.

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