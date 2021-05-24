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Звезды24 мая 2021 14:25

«Как кукла, жалко смотреть!»: застывший Вячеслав Зайцев шокировал зрителей «Модного приговора»

По мнению поклонников телешоу, измученный болезнью кутюрье вообще не понимал, что происходит
Елена ПЕТРОВА
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По мнению поклонников телешоу, измученный болезнью кутюрье вообще не понимал, что происходит

По мнению поклонников телешоу, измученный болезнью кутюрье вообще не понимал, что происходит

Последние несколько лет 83-летний император моды, он же «Красный Dior» Вячеслав Зайцев сражается с неизлечимой болезнью Паркинсона. Из-за патологии нервной системы модельер почти не говорит и передвигается либо с тростью, либо на инвалидном кресле. Тем не менее, многочисленные друзья-помощники регулярно выводят маэстро в свет и даже снимают с ним разудалые видео для ТикТока, неизменно вызывая жалость и негодование поклонников Вячеслава Михайловича.

На этот раз Зайцев стал гостем популярной программы «Модный приговор», которую вел в 2007-2009 годах. Мэтра усадили рядом с судейским трио — Александром Васильевым, Надеждой Бабкиной и Эвелиной Хромченко, а в зал пригласили многочисленных клиентов модельера, топ-моделей, учеников, артистов и спортсменов, которых он когда-то обшивал. Так на телевидении решили поддержать Модный дом Зайцева, который переживает не лучшие времена. Например, сегодня в телешоу впервые показали эскизы нарядов, созданных для олимпийских чемпионов.

- Вячеслав Михайлович - настоящий художник, ведь не все модельеры могут создавать эскизы, - отметил историк моды Александр Васильев, который с юности знаком с модельером. - Наряды от Зайцева блистали не только на Олимпиаде, но и на мировых конкурсах красоты. Так, в 2011 году в платье со шлейфом от Вячеслава Зайцева россиянка Алина Крылова стала «Миссис Мира», - кутюрье сделал его лично.

Последние несколько лет 83-летний император моды, он же «Красный Dior» Вячеслав Зайцев сражается с неизлечимой болезнью Паркинсона.

Осыпала модельера комплиментами и Надежда Бабкина.

- С появлением в моей жизни Славочки Зайцева изменились все мои предпочтения в одежде. Я человек южный, деревенский, люблю все яркое, звонкое, - призналась постоянная ведущая шоу. - А Слава четко привил мне вкус. Я стала понимать, что такое стиль и мода.

Между тем, сам Вячеслав Зайцев за всю программу не проронил ни слова, лишь иногда хлопал в ладоши. Поклонники уверены, что изможденный модельер совсем не понимал, что происходит вокруг.

«Оставьте его в покое! Жалко смотреть», «Застыл, словно кукла. Грустное зрелище», «Зачем издеваться над пожилым человеком, это жестоко!», «Зайцев — легенда, но зачем показывать его в таком состоянии?!», - возмущаются зрители в соцсетях.

Цикл передач с прославленным дизайнером будет выходить всю неделю, и журналисты даже побывают у модельера в гостях.

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