Как Запад накажет Белоруссию за посадку самолета Rayanair

Арест Романа Протасевича в аэропорту Минска вызвал жесткую реакцию на Западе Фото: REUTERS

Арест создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора другого оппозиционного ресурса, канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича в аэропорту Минска вызвал жесткую реакцию на Западе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что инцидент «поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров», подчеркнув, что среди них были и граждане США. Европарламент назвал инцидент «государственным терроризмом». Десятка полтора стран призвали отпустить Протасевича и наложить на Белоруссию новые санкции.

Находясь в воздушном пространстве Белоруссии экипаж от минского диспетчера получил информацию о террористической угрозе на борту Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб написал в своем «Твиттере», что Лондон «обеспокоен» ситуацией и сейчас «координируется с союзниками», заявив, что «эта дикая акция Лукашенко не останется безнаказанной». А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил добавить в повестку дня заседания Европейского совета вопрос о введении санкции против Белоруссии. К слову, заседания эти начались в понедельник, 24 мая. Изначально в программе было обсуждение новых санкций против России, но теперь Батька подкинул тему поактуальнее.

Естественно, сразу же всплыли подозрения в причастности российских спецслужб к арестуют оппозиционера. Пока до обвинения Боширова и Петрова не дошло, но поляк Роберт Бедронь, возглавляющий делегацию по вопросам отношений с Белоруссией, предположил, что «Протасевич долгое время находится под вниманием разведывательных служб Белоруссии, а также России». Доказательств пока нет, но «многое на это указывает», а дипломаты Старого Света «пока изучают этот вопрос».

Официально Минск уверяет, что решение о посадке экипаж принимал самостоятельно Фото: REUTERS

Но помимо словесных излияний и бряцаний оружием ситуация с Потасевичем имеет и конкретные негативные последствия. Польша и Литва уже завели уголовные дела по факту случившегося. Но куда опасней для Минска могут быть экономические последствия громкого ареста.

Сейчас в Старом свете активно обсуждают возможный запрет полетов над территорией Белоруссии. Так уже поступила латвийская компания AirBaltic, известно о том, что подобное решение может в ближайшее время принять польская LOT. Другой — куда более неприятный для Минска вариант — запрет для «Белавиа» садиться в аэропортах Евросоюза. С таким предложением выступил, например, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Если такое решение будет принято, это ударит не только по Белоруссии, но и по России. В нынешних пандемийных условиях аэропорт Минска стал для многих россиян окном в Европу: отсюда можно улететь по закрытым из России направлениям.

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