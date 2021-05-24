Новые субсидии: В России предложили бороться с бедностью, а не ценами на продукты

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает заменить регулирование цен на вздорожавшие продукты в пользу более эффективных мер. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает заменить регулирование цен на вздорожавшие продукты в пользу более эффективных мер. В частности, компенсаций производителям части выросших издержек. И адресных выплат отдельным, наиболее нуждающимся категориям граждан. Среди таких называются безработные, семьи с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума. Об этом говорится в резолюции, которая направлена в Комитет Госдумы по аграрным вопросам. Как там подчеркивается, исторический и международный опыт подтверждает, что попытки «ручного» регулирования цен приводят в конечном счете к стагнации на рынке или дефициту.

Напомним, с декабря правительство пытается решить проблемы с ценами на сахар и подсолнечное масло, которые очень резко пошли вверх. Было заключено соглашение с производителями и торговыми сетями: цены держать на уровне не более 46 руб. за кг сахара и 110 руб. на масло. Первоначально соглашение должно было действовать до марта. Но проблема не исчезла, и соглашение продлили: по маслу — до 1 октября, по сахару — до 1 июня. Между тем, есть прогнозы, что со второй половины года цены на сахар опять пойдут вверх — в том числе в связи с не очень хорошими видами на урожай сахарной свеклы. Правительство предлагает ряд мер для уменьшения напряженности, типа снижения импортных пошлин на сахар и расширения посевных площадей и просит не волноваться. Но как тут не волноваться, тем более что дорожают не только сахар с маслом.

Продовольственные субсидии «для бедных» - идея не новая. Подобную программу несколько лет разрабатывал Минпромторг. Суть в том, что малоимущему гражданину переводится на специальную карту определенная сумма денег, на которую он может купить продукты отечественного производства из утвержденного властями списка — предполагалось, что он должен обеспечить более-менее сбалансированное и здоровое питание. В рамках этого списка малоимущий сам может выбирать, чего ему покупать больше, а чего меньше. Главное, уложиться в установленную сумму. Похожая программа помощи бедным существует в США. Но у нас до реализации этих идей дело так пока и не дошло.

В резолюции Торгово-промышленной палаты предложение такое: «речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина)».

-Посыл ТПП в принципе правильный. Административное регулирование цен явно не отвечает реалиям времени. Долго таким образом сдерживать инфляцию нереально. Поэтому про то, что нужны в том числе и более эффективные меры социальной поддержки, в экспертном сообществе говорят давно, - прокомментировал «КП» ситуацию директор центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Адресная поддержка малоимущих, продуктовые субсидии для них — проверенный временем и практикой, в том числе в развитых странах, механизм. И он вполне сочетается с рыночными механизмами регулирования ситуации на рынке — в отличие от попыток устанавливать сверху предельные цены на отдельные продукты.

Так подорожали с начала года основные продукты

(середина мая 2021 г. к концу декабря 2020 г.)

куры, охлажденные и мороженые +14,9%

яйца куриные +12,2%

маргарин +8,4%

гречка-ядрица +5,9%

рыба мороженая +5,5%

свинина +5,2%

вермишель +3,8%

масло подсолнечное +3,7%*

колбаса вареная +3,1%

хлеб ржаной +2,6%

хлеб пшеничный +2%

сыры +1,7%

сахар-песок +1,7%*

молоко пастеризованное +1,1%

(По данным Росстата)

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