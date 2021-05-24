В Киргизии начнут выпускать "Спутник V"

Президент Киргизии Садыр Жапаров прилетел в Россию по приглашению Владимира Путина. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров прилетел в Россию по приглашению Владимира Путина.

- Россия уверенно занимает первое место в торговом обороте Кыргызстана, - констатировал Путин.

Президент России рассказал, что мы регулярно поставляем Киргизии «тест-системы, препараты и вакцины» от коронавируса.

- Специалисты сейчас изучают возможность развернуть в Кыргызстане производство нашей вакцины, известной теперь уже во всём мире, «Спутника V», - добавил он.

Политики обсудили, как избежать конфликтов на границе Киргизии и Таджикистана.

- Мы с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Всё, что от нас зависит, мы будем делать, чтобы помочь вам в решении этих вопросов. Мы понимаем, что это связано с жизнью конкретных людей. Нужно найти такой способ решения всех вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон, - заявил Путин.

Глава России напомнил, что недавно встречался с президентом Таджикистана, и тот был готов решать вопросы на переговорах.

- Россия – наш главный союзник и торгово-экономический партнёр. Поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров, - заявил в ответ Садыр Жапаров.

В конце встречи политики обнялись и поблагодарили друг друга.

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