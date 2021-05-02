Что мигранты в России думают о конфликте на киргизско-таджикской границе

После столкновений на границе Таджикистана и Киргизии эвакуированные жители возвращаются в свои дома. Фото: REUTERS

На киргизско-таджикской границе после нескольких дней столкновений затишье. (См. «Справка «КП») Эвакуированные жители Баткенской области, что на юге Киргизии, начинают возвращаться в свои дома. Но по обе стороны страсти по-прежнему бурлят. Конфликты между жителями двух стран в этих местах, где еще с советских времен до сих пор не определены более 500 километров границ, случаются нередко. Но никогда еще не было такого количества жертв… Киргизия заявляет, что с ее стороны были убиты 33 человека, в том числе гражданские, плюс более 150 раненых. Таджикистан сообщил о 10 убитых и 84 раненых.

И с той и с другой стороны хватает горячих голов, которые требуют мести за убитых земляков. При этом киргизы и таджики - крупнейшие диаспоры, работающие сегодня в Москве. По последним данным полиции, в российской столице сегодня работают до 220 тысяч граждан Киргизии и около 150 тысяч таджиков.

«ЭТО НИКОМУ НЕ ВЫГОДНО»

Главный редактор информационного портала kginfo.ru, глава кыргызской диаспоры Московской области Асилбек Эгембердиев рассказал kp.ru, что утром 30 апреля (на следующий день после первых стычек на границе) руководителей двух диаспор вызвали в московский Департамента национальной политики и межрегиональных связей.

- Глава департамента Виталий Сучков попросил провести работу с соотечественниками, чтобы не допустить продолжения этого конфликта на территории города, - сообщил Эгембердиев. - Конечно, в соцсетях граждане Кыргызстана и Таджикистана пересылают друг другу фото и видео с места столкновения. Это ужасный конфликт. Нельзя исключать, что какие-то мелкие потасовки все-таки могут быть. Но в целом, уверен, ситуация находится под контролем.

- Диаспоры с обеих сторон понимают, что ни в коем случае нельзя переносить этот конфликт в Россию. Это никому не выгодно, - считает председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов. - Люди сюда зарабатывать деньги для своих семей приехали. Всем нужна стабильная работа.

В свою очередь президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов уверен, что столкновений киргизов и таджиков в Москве никто не допустит.

- За эти несколько дней проведена огромная работа - дипломатами, силовиками, диаспорами. Были сделаны заявления, записаны ролики с призывами не переносить этот конфликт на территорию России. Все будет хорошо.

По словам Эгембердиева, работающие в России киргизские предприниматели и трудовые мигранты сейчас собирают деньги и отправляют их пострадавшим в Баткенской области.

- Многие во время последних событий лишились домов. Есть версия, что это была провокация, чтобы накалить обстановку в Центральной Азии…

В российской столице сегодня работают до 220 тысяч граждан Киргизии и около 150 тысяч таджиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

500 КМ СПОРНЫХ ГРАНИЦ

Проблемы на киргизско-таджикской границе начались еще в конце 1980-х, в последние годы существования СССР. Регион в климатическом плане сложный. Летом - жара до 40 градусов. При этом основной источник доходов для местного населения - сельское хозяйства. И когда приходит время сеять, здесь разворачивается настоящая война за воду для полива.

Собственно, нынешние события - из той же серии. Первая перестрелка произошла потому что (это со слов официального Бишкека) граждане Таджикистана установили у водораспределительного пункта на реке Исфара свои камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать распределение воды. В свою очередь граждане Киргизии этот столб с камерой спилили, потому что считали, что он стоит на их территории. Сначала закидывали друг друга камнями. Потом подтянулись пограничники. И началось. Стреляли не только из автоматов, как порой бывает на границе двух центрально-азиатских республик, но и до пушек с танками дошло.

У Таджикистана и Киргизии около 900 км общих границ. По 500 км из них стран до сих пор не договорились, где чье.

Асылбек Эгембердиев рассказывает, что в некоторых селах, которые сейчас де-факто находятся на территории Киргизии, киргизов и таджиков примерно поровну.

- При этом люди же много лет жили рядом, были соседями. Им нечего делить. Я считаю, что то, что сейчас произошло - вина прежних правителей Киргизии, которые с 90-х так и не смогли решить вопрос демаркации границ. Жили по принципу: день прошел - и черт с ним. Запустили этот вопрос.

«НЕТ НИКАКИХ ГРАНИЦ»

- Лет десять назад я бывал в тех местах, где теперь случился конфликт, - говорит Абдулло Давлатов. - На самом деле так границ как таковых и нет. Едешь по дороге, справа - как бы киргизская земля, слева - таджикская. Проезжаешь через одно село, оно киргизское, въезжаешь через другое, оно - таджикское. И там очень много таких участков. Вот сейчас говорят, что село Ворух, где начался нынешний конфликт (в селе живет около 30 тысяч человек, - Авт.), - это анклав. (То есть, территория Таджикистана, со всех сторон окруженная землями соседней Киргизии, - Авт.). Я там бывал, и я туда совершенно спокойно въехал, не пересекая никаких приграничных блокпостов.

- Есть вероятность, что две страны в итоге решат свои проблемы с границами и конфликты будут исчерпаны?

- Ну, два президента уже договорились, что в конце мая встретятся в Душанбе и будут обсуждать этот вопрос. Таджикская сторона апеллирует картами 1927 года, когда Советский Союз устанавливал границы национальных республик. Я не знаю, как технически две страны могут договариваться о разделе границ. Но вопрос уже давно пора решать.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Хочешь мира – иди к России: Кто реально может урегулировать таджикско-киргизский конфликт

От желающих помочь нет отбоя. Но на самом деле выбор невелик (подробности)