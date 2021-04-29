«Больше доверяем российским вакцинам»: бывшие союзные республики просят помощи России в борьбе с пандемией

На переговоры в Казань приехали премьеры стран Евразийского экономического союза. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В четверг в Казани открылось заседание Евразийского межправительственного совета. На очную встречу приехали главы правительств стран «пятерки» (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), представители стран-наблюдателей (Куба, Молдавия и Узбекистан) и приглашенные гости (премьер Таджикистана).

В Казань главы правительств стали съезжаться еще в среду. Мишустин провел встречи с белорусским коллегой Романом Головченко и казахским Аскаром Маминым.

Головченко рассказал, что Белоруссия передала России завизированные проекты 26 союзных программ, направленных на дальнейшую интеграцию двух стран, в работе остаются еще две.

- Уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон, - заметил Головченко.

Мишустин напомнил, что из-за пандемии товарооборот России и Белоруссии сократился примерно на 17%.

- Где-то примерно сейчас это 29 миллиардов долларов. Но в феврале, в марте мы зафиксировали его рост, что радует. И это примерно 18% роста по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, - сказал Мишустин.

Он также заметил, что Москва надеется на полное восстановление транспортного сообщения с Минском.

В четверг в Казани открылось заседание Евразийского межправительственного совета. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

- Мы радуемся совместному производству «Спутник-V», который в настоящий момент запущен в промышленное производство в Белоруссии. Я очень надеюсь, что по мере нормализации эпидемиологической ситуации мы поэтапно восстановим все транспортное сообщение, - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, граждане Белоруссии и России уже могут спокойно передвигаться между Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Калининградом, Казанью и Минском.

- И в рамках Евразийского экономического союза очень активно используется мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19», - сказал Мишустин.

На переговорах с премьером Казахстана также обсуждалась борьба с пандемией.

- Мы делаем все возможное для дополнительных поставок вакцины в Казахстан . Уверен, что совместными усилиями мы справимся с пандемией и преодолеем ее экономические последствия, - обратился Мишустин к Аскару Мамину, заметив, что две страны запустили производство «Спутник V» на карагандинском фармацевтическом заводе.

Делегации России и Казахстана подписали программу экономического сотрудничества до 2025 года, а также еще 6 совместных документов, в том числе соглашение о совместной геологоразведке и добыче нефти в Казахстане.

В четверг состоялись российско-таджикские переговоры. Премьер Таджикистана Кохир Расулзода рассказал, что в сентябре Таджикистан будет председательствовать на саммите ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), и к этому времени власти намерены провакцинировать большинство населения страны.

- Мы искренне рады успехам наших российских друзей в производстве вакцин. Все три российские вакцины показали свою высокую эффективность, но мы наблюдаем явные попытки политизации темы вакцины. В отношении российской вакцины используется недобросовестная конкуренция, - заявил Расулзода.

Он рассказал, что массовая вакцинация населения началась в Таджикистане с конца марта с использованием вакцины «AstraZeneca» британско-индийского производства. Вакцину в Таджикистан поставляют по линии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

- Вместе с тем не скрою, что население Таджикистана больше доверяет российским вакцинам. В феврале этого года я направил вам официальное обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения Таджикистану определенной партии российских вакцин, - сказал Расулзода.

Интерес к российским вакцинам проявляет и Узбекистан. Как рассказал Мишустину узбекский премьер Абдулла Арипов, в Узбекистане началась вакцинация «Спутником V». По его словам, Россия и Узбекистан заключили контракт на поставку 1 миллиона доз вакцины.

- Мы готовы увеличить контракт и если есть такая возможность, начать производство вакцины в Узбекистане, - сказал Арипов.

На очную встречу приехали главы правительств стран «пятерки». Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Он также рассказал о программах изучения русского языка в узбекских школах с участием российских педагогов. По его словам, сейчас в узбекских школах работают 135 преподавателей из России, к концу года их должно стать 200, а через несколько лет - тысяча. По словам Арипова, в Узбекистане также открыты 12 филиалов российских вузов.

И.о.премьера Армении Никол Пашинян поблагодарил Мишустина за работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

- Хочу особенно отметить ту роль, которую Россия и президент Владимир Владимирович Путин сыграли в остановлении войны в Нагорном Карабахе. Оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе эффективной, это уже для нас сейчас очевидно, - сказал Пашинян, но при этом заметил, что Азербайджан не выполнил договоренности по возврату военнопленных и заложников.

После переговоров премьеров началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. Участники обсудят возможности углубления интеграции: сотрудничество в области космических исследований, промышленности, сельского хозяйства, регулирование рынка электронной торговли.

- Уверен, это придаст новый импульс интеграции в Евразийском экономическом союзе, - сказал Мишустин.

В пятницу заседание Евразийского межправительственного совета продолжится в расширенном составе: к премьерам присоединятся члены делегаций.