Первый советский охотник за НЛО: Как космонавт искал инопланетян

Георгий Михайлович Гречко не только стоял у истоков космических полетов, но и сам трижды побывал за пределами Земли. Фото: ТАСС

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения легендарного космонавта Георгия Гречко. Дважды Герой Советского Союза, доктор физико-математических наук известен еще и тем, что допускал: во Вселенной мы не одиноки... Более того, он участвовал в единственной серьезной экспедиции по поискам потерпевшего аварию инопланетного звездолета. А дал ему это задание сам Главный конструктор Сергей Королев.

Детская Мечта

На место падения Тунгусского метеорита Гречко мечтал попасть с 15 лет. С тех пор, как в журнале «Вокруг света» за 1946 год прочитал фантастический рассказ Александра Казанцева «Взрыв». В нем события 30 июня 1908 года объяснялись аварией межпланетного корабля...

В 1960 году наконец подвернулся удобный случай отправиться в командировку на Подкаменную Тунгуску - поискать космического гостя.

Но для этого нужно было убедить своего начальника - академика Королева, в конструкторском бюро которого и трудился будущий космонавт...

Обхитрил королева

Здесь Гречко пошел на хитрость... В начале 60-х космическая гонка выходила на финишную прямую. СССР и США хватались за любую возможность хоть на немного вырваться вперед. В том числе и за такую необычную, как использование инопланетных технологий. Гипотетически, конечно. Но вдруг?!

Георгий Гречко подсунул Сергею Королеву 400-страничный доклад исследователя-самоучки Золотова, который за год до этого побывал на месте падения Тунгусского метеорита. Довольно вольно обращаясь с фактами, Золотов безапелляционно заявил: там взорвался космический корабль с атомным двигателем.

Причем Гречко знал, что этот доклад несерьезен, многие моменты просто притянуты за уши, а то и просто придуманы. Ведь Золотов пробыл на месте всего несколько дней - он физически не мог найти всего того, что описал. Но психологический расчет оказался верным: Королев из-за недостатка времени прочитал только введение и заключение... заинтересовался... И решил проверить:

а вдруг все-таки инопланетяне прибыли на Землю? В итоге Гречко было дано задание собрать группу и отправиться на поиски обломков НЛО. Чем он с радостью и занялся.

«И зажглось в небе второе солнце...». Художник Николай Федоров по рассказам свидетелей попытался представить пролет Тунгусского метеорита, который многие приняли за корабль пришельцев.

Самая серьезная экспедиция

Экспедиция была организована с размахом. Ей выделили не только деньги из личного фонда Королева. Имя Главного конструктора открывало все двери, а посему в группу вошло множество уникальных ученых: болотоведов, лесоведов, специалистов по радиации. Дополняли группу военные дозиметристы и связисты. Но главным подарком оказался отдельный вертолет, что вознесло мобильность экспедиции буквально до небес...

То, что сделала экспедиция Георгия Гречко, легло в основу науки о Тунгусском метеорите. Было взяло несколько тысяч разных проб - почвы, торфа, деревьев, воды, донных отложений. Таким образом исключились многие места, считавшиеся воронками от падения «пришельца». Исследователи уточнили зону и форму вывала - эта схема используется до сих пор. Установили точку, над которой произошел взрыв. Но главное - нигде так и не нашли радиационных следов от «взрыва атомного двигателя».

Обломок нашли?

Когда экспедиция подходила к финалу, Гречко слетал в Красноярск и из здания местного КГБ по правительственной связи позвонил Королеву.

Инженер долго рассказывал о пробах, картах, исследованиях. Главный конструктор резко прервал:

- Обломок корабля нашли? Нет? Тогда продолжайте искать!

Однако, несмотря на все усилия группы, никаких следов

пришельцев так и не обнаружили. А космическую гонку мы все-таки выиграли без помощи инопланетных технологий...

Позже Георгий Михайлович часто вспоминал, что если бы Королев не ушел так рано, а сам

космонавт продолжил заниматься исследованиями Тунгусских болот, то, возможно, «что-то эдакое» все-таки рано или поздно нашли…

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