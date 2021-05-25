Мальта первой в ЕС объявила о коллективном иммунитете к коронавирусу

Островное государство Мальта в Средиземном море стало первой страной Евросоюза, где достигнут коллективный иммунитет к COVID-19. Фото: Shutterstock

Островное государство Мальта в Средиземном море стало первой страной Евросоюза, где достигнут коллективный иммунитет к COVID-19. Об этом объявил вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне. По его словам, 70% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса, передает агентство Reuters. Полностью привиты 42% жителей. «Вакцина вводится каждые 5 секунд», рассказал Ферне. Общая численность населения Мальты 442 596 человек.

За последние сутки по данным международного портала статистики по коронавирусу worldometers.info в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заражения ковидом. С понедельника на Мальте резрешили свободно посещать спортзалы, бассейны, продлили работу ресторанов до 12 часов ночи.

В то же время требование носить маски сохраняется. Сейчас в них обязана быть все даже на улице. С июля, как сообщил глава Минздрава, находиться без защитной повязки на открытом воздухе смогут лица, прошедшие полную вакцинацию (у них будут соответствующие сертификаты). Внутри помещений по-прежнему обязаны будут надевать маски все без исключения.

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Мировой лидер по вакцинации - Сан-Марино

Это маленькое европейское государство (не входит в ЕС), где живут по данным на 2021 год 33 600 человек. В феврале в Сан-Марино начались поставки российской вакцины «Спутник V». На сегодня оба компонента прививки получили 2/3 населения. Новых случаев заражения ковидом не фиксируется с 4 мая. Сан-Марино считается первым в мире государством, достигшим коллективного иммунитета к коронавирусу.

Среди более крупных стран признанный лидер по вакцинации Израиль. Там на 25 мая привиты 62,9% населения. За последние сутки зарегистрировано всего 13 новых заражений. Смертельных случаев нет.

В России по данным на 25 мая полностью привиты от ковида 11 216 501 человек (7,67% населения). Первую дозу вакцины получили 15 703 738 человек (10,74% населения). Всего же сделано прививок, включая первый и второй компонент вакцины, 26 920 239.

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