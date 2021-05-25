Навальный ответит за то, что назвал судью "группенфюрером"

В отношении Навального возбуждено уголовное дело о клевете на судью Фото: REUTERS

СК России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального из-за оскорбления судьи.

"В отношении Навального возбуждено уголовное дело о клевете на судью. Обвинение пока не предъявлено", - заявила ТАСС адвокат Ольга Михайлова, которая защищает блогера.

Речь идет о судье Вере Акимовой, которая рассматривала уголовное дело Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Действительно, Навальный прославился перед СМИ и иностранными дипломатами своим экстравагантным поведением в суде.

- Вы мне уже 30 замечаний сделали, мне столько в школе не делали, теперь я вам делаю замечание ваша честь, будете себя так вести выведу вас из суда, - выкрикивал Навальный из своего "аквариума".

Навальный сравнивал суд с "фашисткой комендатурой", судью с "группенфюрером", прокурору Екатерине Фроловой говорил: "дорогая моя", а когда та листала том уголовного дела и читала воспоминания Игната Артеменко, Навальный просил ее "не облизывать пальцы". Под вечер блогер поинтересовался у прокурора: "сколько вы детей съели вчера".

Но ему не удалось отвлечь или затянуть процесс.

16 февраля на заседании суда судья Вера Акимова заявила, что материалы по фактам оскорбления суда, пострадавшего и прокурора будут выделены из материалов настоящего дела о клевете и могут быть переданы для отдельного расследования в СК России по завершению судебного процесса. В последствии это и было определено приговором.

- Какие оскорбления? Мое поведение было милым, это были комплименты, а не оскорбления, - заявлял политик в суде.

И вот СК России принял решение о возбуждении нового уголовного дела в отношении Навального. И похоже, что не одного.

"Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я, очевидно, качусь по наклонной. С каждым днем я все более закоренелый преступник. Вчера утром за мной пришел конвоир, отвел меня в комнату, где стоял самовар! Не шучу. И чашки для чая. Кроме самовара, в комнате был следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России. Он сообщил мне, что в нашей Россиюшке расследуют аж три новых особо важных дела. Ими занимается на самом высшем уровне 21 следователь. И преступник по всем трем уголовным делам я — Навальный Алексей Анатольевич", - уже успели опубликовать в блоге реакцию Навального.

По словам бывшего "берлинского пациента" кроме оскорбления судьи его собираются судить еще за кражу пожертвований, отправленных в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом). Бывшие сотрудники фонда подозревают Навального в присвоении более 356 миллионов рублей (из общей суммы 588 миллионов рублей собранных средств), которые он израсходовал на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и отдых за границей" (дело было возбуждено СК России еще 29 декабря 2020 года). Выходит, одни иноагенты обворовывали других иноагентов, которые выделяли деньги в фонд, который боролся с коррупцией.

Также Навальный пишет, что ему готовятся предъявить обвинение за "создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" и за то, что он "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей". Ну, а кто собственно призывал граждан к неповиновению правоохранительным органам и несанкционированным митингам?

"В общем, я гений и кукловод преступного мира. Профессор Навариарти", - пытается ерничать Навальный из тюрьмы.

Навариарти, Навальный, да какая разница? В колонии, за границами общества, осужденный за мошенничество преступник может называть себя хоть Наполеоном. Это уже не имеет значения.

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд столицы заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев и оштрафовал на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны.