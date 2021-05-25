«Покровский» стал самым эффективным агропредприятием России, заработав в пандемию рекордные 34 млрд рублей

Пандемия коронавируса отразилась на всех без исключения сферах экономики, в том числе и на сельском хозяйстве. Минувший 2020 год стал нелегким для многих предприятий, но даже этих обстоятельствах один из флагманов российского АПК - концерн «Покровский» завершил его с рекордной прибылью. Производитель сельскохозпродукции в южных регионах страны подвел финансовые итоги за прошлый год и первый квартал 2021 года, заявив о выручке в 34 миллиарда рублей. В условиях глобального кризиса, когда аграрный рынок существенно просел из-за COVID-19, концерн смог увеличить свою чистую прибыль на 87% - до 5,5 миллиарда рублей. С такими результатами «Покровский» вышел на первое место в России по показателю эффективности на один гектар.

Сейчас концерн занимает шестое место в стране по объемам производства сахара и четвертое - по производству молока. В состав холдинга входят 35 предприятий Южного федерального округа, которые ведут свою деятельность в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Они занимаются производством, хранением и переработкой зерновых и технических культур, овощеводством и фруктовыми садами, животноводством и производством молока, свиноводством, производством сахара, выращиванием фундука, а также производством комбикормов, муки и манки. В год «Покровский» собирает более 2,5 млн тонн сельхозпродукции. Продукты, которые производит концерн, востребованы не только на российском рынке, но и за рубежом: годовой объем экспорта зерновых, масличных и технических культур составляет более 400 тысяч тонн. В агрохолдинге работают более 10 тысяч человек, почти все предприятия концерна являются градообразующими.

Останавливаться на достигнутых успехах агрохолдинг не собирается. По словам директора по агробизнесу ГК «Концерн Покровский» Станислава Кашубы, основную часть прибыли – около 3 миллиардов рублей - компания в этом году инвестирует обратно в агробизнес. Модернизация производства позволит увеличить объемы выпускаемой продукции и поможет стать более гибкими к изменениям цен на рынке.

- В 2021 году мы хотим увеличить производственные мощности, - рассказал Станислав Кашуба. - К примеру, площадь сева озимой пшеницы превысила 105 тысяч га, что позволит нам получить урожай около 750 тысяч тонн. Расширены посевные площади и под другими сельскохозяйственными культурами – ячменем, кукурузой, подсолнечником. В связи с ожидаемым спадом производства сахарной свеклы мы на треть, до 28,5 тысяч га, увеличили посевные площади под этой культурой и планируем собрать в 2021 году рекордный урожай – 1,5 млн. сахарной свеклы. Это позволит концерну обеспечить сахарные заводы собственным сырьем и снизить зависимость от волатильности цен на рынке.

Сейчас «Покровский» более половины сырья для своих сахарных заводов выращивает сам. Это позволяет концерну не зависеть от поставщиков и зафиксировать цены на сахар на уровне 36 рублей за килограмм.

Кроме хорошей прибыли и больших объемов производства концерн показал и другие впечатляющие результаты. В прошлом году Министерство сельского хозяйства России включило «Покровский» в перечень системообразующих предприятий. А весной 2021 года финансовое издание Forbes поставило компанию на шестое место в списке крупнейших землевладельцев России: земельный банк концерна превысил 242 тысячи га. Кроме того, компания попала в еще один престижный рейтинг – Топ-50 самых быстрорастущих предприятий России по версии РБК. «Покровский» является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА - ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА

Своей главной миссией в «Покровском» считают не просто накормить людей, а вырастить для потребителей качественные и экологически чистые продукты. В концерн входят агрохолдинги «Каневской», «Ейский» и «Лабинский», объединяющие 22 хозяйства в 16 районах Краснодарского края. И в каждом из них процесс производства продукции контролируется от поля до прилавка. Один из примеров - ООО «Каневской элеватор», показавший отличные экономические результаты. За первые четыре месяца 2021 года производство комбикормов на нем увеличилось вдвое, с 5,7 тысяч тонн в 2020 году до 10,7 тысяч тонн. Но управляющая «Каневского элеватора» Любовь Недилько подчеркивает, что сейчас основной упор делается не на увеличение объемов, а на качество продукции и прозрачность производства.

- Сейчас уже нет задачи просто накормить людей. Важно, ЧТО ты им предлагаешь, какой продукт. Насколько он «чист» от консервантов и прочей химии, насколько он правильный, - говорит Любовь Недилько. - Мы внедрили в производство комбикормов современные технологии чистоты конечного продукта, что напрямую влияет на то, какое в итоге мы покупаем мясо, молоко, яйца и так далее. Это ведь наше с вами здоровье, это очень важно. В рамках единого производственного цикла от поля до прилавка мы можем легко отследить качество продукции. Проверить, что это за зерно, в каких условиях оно выращивалось, чем его «кормили», как защищали от вредителей.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Как подчеркивают представители «Покровского», за последние 5 лет выплаты дивидендов акционерам не превысили 10% от доходов. Несмотря на рекордную выручку, этот год не станет исключением. Почти всю полученную прибыль концерн вложит обратно в производство. Инвестиции в развитие агробизнеса составят более 3 миллиардов рублей. Из них около 1,3 миллиардов рублей пойдет на модернизацию технического парка. Еще 1 миллиард будет вложен в увеличение земельного банка. На восстановление сахарных заводов и животноводческих комплексов планируется направить около 500 миллионов рублей. Также холдинг собирается на 1000 га увеличить площадь орошаемых земель.

За счет обновления сельскохозяйственной техники и расширения посевных площадей, «Покровский» планирует собрать в 2021 году хороший урожай, попутно увеличив выручку до 37,5 млрд. рублей. Планы частично уже реализованы: за первые четыре месяца ГК уже купила новые земли на 400 рублей, а к концу года на эти цели уйдет больше миллиарда.

ЭКОЛОГИЧНОЕ И БЕРЕЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Повышение экологической ответственности – сегодня один из самых важных вопросов в бизнесе. И сельское хозяйство не исключение. Вопрос об экологичности в агропроизводстве недавно был поднят на парламентских слушаниях в Госдуме. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин рассказал о катастрофической ситуации с ухудшением плодородия почв в России.

- В нашей стране уже 51 млн. га кислых почв, 25 млн. га переувлажненных и заболоченных земель, - заявил депутат Госдумы. - Появились и пустыни. По гумусу 25% почв уже ниже минимального, и лишь только 45% могут быть отнесены к сильно- и среднегумусированным. А как может быть иначе, если в 35 раз сократили площади гипсования, в 12 раз площади известкования, в 6 раз сократили внесение органических удобрений, в 3 раза минеральных удобрений.

По словам представителей концерна «Покровский», каждый год сельхозпредприятия агрохолдинга вносят в почву около 500 тысяч тонн органических удобрений, что увеличивает содержание гумуса и поддерживает долговременное плодородие почвы. Результат не заставил себя ждать: по данным агрохимического обследования почв предприятий концерна за 10 лет, даже при получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур в них сохранилось содержание гумуса, а также увеличилась концентрация фосфора и калия.

- На своих полях мы применяем элементы биологизации для разложения пожнивных остатков, борьбы с фузариозом и других операций, - рассказал директор по агробизнесу Концерна «Покровский» Станислав Кашуба. — С этого года начали использовать дроны для внесения энтомофагов (природных средств защиты растений – Ред.) с целью уничтожения вредителей. Помимо этого, очень бережно относимся к плодородию почвы: ежегодно вносим по 500 тысяч тонн органических удобрений, следуем основополагающим законам земледелия - чередование культур, соблюдение степени нагрузки на почву гумусоразрушительными растениями, то есть подсолнечником и сахарной свеклой, использование в севообороте многолетних трав.

БОЛЬШЕ 100 МИЛЛИОНОВ - НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В то время как многие предприятия во время коронавируса свернули свои социальные проекты, в «Покровском» их, напротив, стало больше. В тяжелый год люди нуждаются в помощи больше, чем обычно, уверены здесь. Поэтому, несмотря на пандемию, концерн в 2020 году увеличил затраты на благотворительность и финансирование социальных программ. По данным «Российской газеты», на благотворительную помощь ГК «Концерн «Покровский» тратит больше 100 миллионов рублей в год.

- Наши предприятия являются градообразующими в Краснодарском крае. Только налогов мы платим более 4,5 миллиарда рублей в год, постоянно увеличиваем инвестиции в производство, делая при этом упор на социальную защищенность наших работников и членов их семей, много внимания уделяем благоустройству поселений, где живут наши сотрудники и находятся наши предприятия, - отметил председатель совета директоров Концерна «Покровский» Андрея Коровайко. - Ежегодно на реализацию соцпроектов и благотворительность мы направляем более 100 миллионов рублей. Причем для концерна это не только добрая корпоративная традиция, не дань моде, а философия нашего бизнеса, если хотите, это наш внутренний стержень. Мы дорожим своим коллективом, делаем все возможное для его развития, понимаем, что все наши усилия гармонируют с усилиями руководства страны, направленными на развитие отечественного бизнеса и повышение качества жизни наших граждан.

В 2015 году появился благотворительный фонд «Покровский», который сейчас ведет все социальные проекты концерна. Фонд занимается поддержкой детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, помогает ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям и другим социально незащищенным категориям граждан. Из его средств финансируются многие общественно значимые молодежные инициативы, детские движения и организации, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Вместе с местными властями представители фонда «Покровский» участвуют в сохранении и содержании культурно и социально-значимых зданий Краснодарского края. Недавно, например, концерн отремонтировал за свой счет инфекционную больницу Каневского района. А к 9 мая АО «Победа», входящая в ГК «Концерн "Покровский», реконструировало в посёлке Партизанский памятник воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны.

Одним из значимых социальных проектов концерна во время пандемии коронавируса стала раздача продуктовых корзин. Компания собрала 1500 наборов для нуждающихся семей, в которые вошли продукты первой необходимости: крупы, сахар, овощи, мука, соль, масло, паштеты и многое другое. Волонтеры доставляли аборы всем нуждающимся прямо на дом. Всего «Покровский» выделил малоимущим семьям 27 тонн продукции.