Жительница США выкинула лотерейный билет с выигрышем в миллион долларов, но все равно получила деньги

Американка Леа Роуз Фига чуть было не увидела от судьбы средний палец, когда чуть было не проворонила выигрышный лотерейный билет, который принес ей миллион долларов. Фото: Shutterstock

Американка Леа Роуз Фига чуть было не увидела от судьбы средний палец, когда чуть было не проворонила выигрышный лотерейный билет, который принес ей миллион долларов.

Женщина забежала в магазин во время обеденного перерыва: взяла сэндвич, бутылку воды и как обычно – билет мгновенной лотереи.

- Я торопилась, перерыв-то небольшой, поэтому, видимо, стерла защитный слой не до конца, - вспоминает Леа Роуз. – Подумала, что, как обычно, ничего не выиграла.

Делала она все это в прямом смысле слова не отходя от кассы, поэтому лотерейный билет просто вернула продавцу.

Примерно через неделю сын владельцев магазина Абхи Шах прибирался в зале. Неудачные лотерейные билеты тут обычно кидали за кассу. Абхи решил разобрать и их. На билете, который купила Леа Роуз – она постоянно тут отоваривалась, так что женщину Абхи знал – он заметил целый кусок защитной пленки. Видимо, в спешке он стерла не все. Тогда парень взял монетку и довершил дело. Оказалось, что за слоем фольги таилась редкая комбинация.

- Он пришел ко мне на работу и сказал, что я должна поговорить с его родителями, - говорит Леа Роуз. – Я не поняла, в чем дело, но Абхи чуть не за руку меня тянул.

Шахи-старшие вручили женщине тот самый билет. Они не стали и пытаться присвоить его себе.

- Честно говоря, у меня до сих пор нет слов, - признается Леа Роуз. – Ну вот кто еще бы поступил так же, отказавшись от денег? Я им бесконечно благодарна.

Благодарность эта нашла выражение в долларах – часть выигрыша женщина отдала хозяевам магазина. Какую именно – она не рассказывает. Зато известно, что магазин получил еще 10 тысяч долларов за продажу счастливого билета – таковы правила лотереи. А Леа Роуз решила не тратить оставшийся выигрыш, а отложить деньги на старость.

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