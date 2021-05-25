Ей точно 67 лет? Как cейчас выглядит неземной красоты модель и звезда фильма "Через тернии к звездам" Елена Метелкина

Актриса Елена Метелкина проснулась знаменитой после выхода на экраны фильма "Через тернии к звездам". Фото: кадр из фильма

У актрисы и модели Елены Метелкиной очень трагичная судьба. Она работала манекенщицей, сыграла в фильмах "Через тернии к звездам" и "Гостья из будущего", работала секретаршей, продавщицей и уборщицей в храме. Ее "инопланетная" красота не принесла ей счастья. Муж звезды оказался брачным аферистом, ее любовника убили. А сама она живет в крошечной однушке и ни на что не жалуется.

Карьера модели и актрисы

Елена Метелкина впервые попала на подиум в 1974 году. Ей тогда был 21 год. За неделю освоила профессию "демонстратора одежды". Работала манекенщицей в ГУМе и фотомоделью. За кулисами показов, по словам Елены, царила конкуренция. Некоторые манекенщицы перед выходом на подиум могли толкнуть соперницу или испортить ее костюм. Карьера Елены в ГУМе была довольно успешной. Она была "выездной", регулярно отправляясь в зарубежные командировки. Показы проходили в крупных универмагах соцстран и в армейских домах культуры: жены советских офицеров тоже стремились красиво одеваться.

Елена Метелкина снялась в фильме "Гостья из будущего" Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

В 1979 году писатель Кир Булычев и режиссер Ричард Викторов, просматривая один из журналов мод, наткнулись на портрет Елены. Их как током пронзило от ее неземной красоты - тоненькая девушка с лебединой шеей, огромными глазами и манящим взглядом сводила с ума. Перед ними была та самая инопланетянка Нийя в их будущем фильме "Через тернии к звездам". Лента, выпущенная на экраны к 20-летию полета Юрия Гагарина - 12 апреля 1981 года, имела оглушительный успех. Только за первый год показа он собрал 20,5 млн зрителей. По итогам года Метелкина заняла четвертое место по уровню популярности среди киноактеров. "Девочка, которую я сыграла, вызывала большую симпатию. Все почувствовали значение простых человеческих чувств. Эта героиня была как чистый лист бумаги, она не знала, как можно любить, дружить, как можно относиться к окружающим, что беречь в жизни, что дорого. Она этому научилась от людей", - говорила она о своей героине.

В 1984 году Елена исполнила роль сотрудницы московского Института времени Полины в детском многосерийном телефильме Павла Арсенова "Гостья из будущего", снятом по мотивам фантастической повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед". В 1977 году вернулась к работе моделью.

В «Гостье из будущего» Елена Метелкина сыграла Полину - сотрудницу института времени. Фото: vk.com, кадр из фильма

Личная жизнь

Елена Метелкина была замужем, но ее избранник оказался брачным аферистом. Брак был признан судом недействительным. "Мы познакомились на съемках фильма «Через тернии к звездам». Он был портным, - делилась Елена. - Отношения с этим человеком оказались очень короткими и вообще были ошибкой. Думаю, он приворожил меня у цыган. Не москвич, хотел прописаться и отнять мою квартиру, но ничего у него не вышло". Другого мужчину Метелкиной убили. Он был боксером и младше Елены на девять лет. "Мне вообще нравятся мужчины помладше. Лет на 15. Самая подходящая разница в возрасте", - считает артистка.

Нищета и забвение

В начале 1990-х годов Елена Метелкина устроилась на работу секретаршей к банкиру Ивану Кивелиди. В1995-м мужчину отравили нервно-паралитическим препаратом, нанесенным на телефонную трубку. Метелкина чудом осталась жива. Умерла и его вторая помощница, с которой Елена работала посменно. Когда женщина осталась без работы, то устроилась мыть полы в храме Московского подворья Валаамского монастыря и в Лиге кооператоров.

67-летняя актриса нашла утешение в вере. Фото: Кадр видео

Елена Метелкина сейчас

Борьба с бедностью и семейные невзгоды стоили Елене Метелкиной огромных душевных сил. Сейчас 67-летняя актриса нашла утешение в вере. Она поет в хоре храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе. Женщина также является учетчицей пожертвований. Живет очень бедно. "Служу не за деньги, настоятель благодарит как может. Для меня заработок давно уже не главное, даже при скромной пенсии в 15 тысяч с хвостиком я научилась ни в чем не нуждаться. Хотя были времена - в советские годы за роли получала шесть-семь тысяч рублей, на них можно было «Волгу» купить", - с улыбкой вспоминает знаменитость. Сын звезды Александр работает автослесарем. Личную жизнь актриса и модель так и не устроила. "Не встретился мне нормальный мужчина. Куда они подевались? Горюю, но до самой смерти буду ждать свою судьбу - хорошего христианина, который предложит мне руку и доброе сердце", - делилась Метелкина. При этом все, кто видят женщину, восхищаются ее внешним видом. Она выглядит максимум на 50 лет и буквально завораживает своей неземной красотой.