Больше, быстрее, точнее. Российская компания NtechLab победила в мировом чемпионате по компьютерному зрению

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США подтвердили лидерство российской компании NtechLab в сфере компьютерного зрения

Технологии компьютерного зрения, использующие нейронные сети для распознавания лиц, востребованы в сфере безопасности и таких системах, как Face ID и Face Pay, их активно разрабатывают во многих странах. На завершившемся недавно в Соединенных Штатах конкурсе алгоритмов распознавания Face Recognition Vendor Test (FRVT) первое место заняла российская компания NtechLab и установила при этом несколько рекордов по скорости и точности работы своих программных продуктов.

Конкурс FRVT регулярно проводит Национальный институт стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST) с 2000 года и собирает самых сильных участников со всего мира. Фактически это единственное на сегодняшний день мировое соревнование алгоритмов распознавания лиц, результаты которого считаются общепризнанными и используются американским Минторгом для выявления лучших поставщиков программных решений этого класса. В последнем конкурсе соревновались более 100 различных алгоритмов распознавания лиц, разработанных командами из Израиля, Китая, США и других стран. Помимо NtechLab в конкурсе приняли участие и другие компании из России – например, VisionLabs, Vocord и Tevian, а также представители известных на рынке поставщиков компьютерного зрения SenseTime, AnyVision, Dahua.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что алгоритм интеллектуальной видеоаналитики NtechLab является лучшим в мире по целом ряду параметров. Для получения этого выдающегося результата инженеры NtechLab использовали инновационные подходы к обучению нейронных сетей, а также новые алгоритмы обработки и подготовки данных для машинного обучения, – прокомментировал победу в конкурсе основатель NtechLab, глава лаборатории нейронных сетей компании Артём Кухаренко. – Результаты этих наработок уже используются в продуктах NtechLab и послужат повышению комфорта и безопасности жителей «умных городов» по всему миру».

Как сообщили организаторы конкурса, разработанные россиянами алгоритмы оказались лучшими в семи независимых тестах, причем по трем из них были установлены рекорды за всю историю испытаний. Продукты NtechLab продемонстрировали рекордную производительность при работе с базами VISA, VISABORDER и BORDER, фотографии в которых аналогичны используемым в визовых разрешениях. А по результативности распознавания лиц в медицинских масках алгоритм NtechLab вошел в тройку лучших. В итоге эта команда разработчиков стала лучшей в мире компанией в сфере распознавания лиц.

Напомним, на протяжении последних шести лет NtechLab активно участвует в престижных международных конкурсах компьютерного зрения, стабильно занимая высокие позиции. В компании говорят, что ее приоритетами на сегодняшний день являются международное развитие, открытие офисов за рубежом и наращивание сети международных партнеров.

После очередного яркого выступления на FRVT эти планы выглядят вполне логичными и ожидаемыми, доказывая, что, по крайней мере, некоторые отечественные компании могут уверенно чувствовать себя одновременно и в России, и на мировом рынке, добившись глобального признания своего технологического превосходства. Подтверждает это группа проектов компании, которые запускают в городских системах видеонаблюдения России, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также клиентская сеть, охватывающая 20 стран.