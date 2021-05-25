Дмитрий Хохлов — о финале Лиги Европы: «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» способны выдать яркий матч»

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» уже в эту среду определят победителя Лиги Европы. «МЮ» закончил сезон, став вице-чемпионом АПЛ. А вот у «Вильярреала» розыгрыш ЛаЛиги закончился менее удачно — «подводники» остановились лишь на седьмом месте. В 2017-м году англичане уже забирали кубок Лиги Европы на «Олд Траффорд», обыграв в финале «Аякс». Но у испанцев есть Унаи Эмери — тренер, который знает как выигрывать ЛЕ.

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился с kp.ru мнением о предстоящем финале и рассказал, что ждёт от очной встречи «Манчестера Юнайтед» и «Вильярреала».

Когда состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»: 26 мая на стадионе «Гданьск Арена»

Где посмотреть матч «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»: в 21:45 на «Матч ТВ»

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» от Дмитрия Хохлова:

— Хотелось бы, чтобы финал не получился скучным. Хочется видеть хорошую игру и забитые голы. Я понимаю, что в финале многие команды играют на результат. Часто получаются сухие игры именно на этой стадии. Надеюсь, в этот раз она будет яркой. А как сложится на самом деле, будет зависеть от тренерского штаба. Важно, кто какую тактику выберет. «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» способны выдать яркий матч. Если одна команда не решит играть вторым номером, а продолжит действовать также, как и весь сезон, то вполне возможно, что нас ждёт интересный матч. На бумаге я бы предпочтение отдал «Манчестеру Юнайтед». Команда более опытная, посильнее. Но как показывает практика, в таких играх фаворит на бумаге и остаётся, — сказал Хохлов корреспонденту kp.ru.

Несмотря на то, что фаворитом Хохлова является «Манчестер Юнайтед», эксперт рассказал, за счёт чего «Вильярреал» может преподнести «МЮ» сюрпризы. Также бывший футболист назвал главного героя команды, который будет играть ключевую роль в финале Лиги Европы.

— Это финал, настрой только на победу. Они играют в финале, а у Эмери есть огромный опыт выступлений на этой стадии в Лиге Европы. Не могу сказать, что смотрел все игры «Вильярреала». «Вильярреал» может преподнести сюрприз, изменить тактический рисунок игры. Это же финал, самое главное — результат. Конечно, наличие Унаи Эмери на этой стадии им в плюс. Он знает, как доводить команду до этой стадии, как выигрывать. Наверняка, он станет главной фигурой команды. От него очень много зависит. Эмери умеет готовить команду и физически, и морально, — заявил Хохлов.

На пути к финалу «МЮ» прошёл, пожалуй, самый сложный путь, обыграв «Милан», «Рому» и «Реал Сосьедад». Да и состав у англичан может похвастать более именитыми игроками, чем у «Вильярреала». Тем не менее Дмитрий Хохлов объяснил, почему звёзды «Манчестера» могут оказаться бесполезными.

— «Манчестер Юнайтед» сыгранная команда, сто раз участвовавшая в международных турнирах. Думаю, задачей была ЛЧ, но Лига Европы — это тоже трофей, за который они будут бороться. Прогресс у них очевидный. Когда Сульшер начинал, у него не всё получалось. Наверное, этот этап они уже прошли, потихоньку всё налаживается. Они уже попали в Лигу Чемпионов, но это никак не скажется на результате финала. Кто станет главной фигурой для «МЮ»? Думаю, в обоих клубах предопределит успех командная игра. Каждый игрок может блеснуть. Но если командной игры не будет, ничего не получится. Если Погба будет ярко проводить матч, а кто-то выпадет, это скажется на результате, — уверен Хохлов.

А вот от чёткого прогноза экс-тренер «Динамо» отказался, сказав лишь про надежду на красочный матч.

— Прогноз давать не буду. Хочу увидеть хороший, яркий финал.

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