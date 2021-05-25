Зачем России нужна своя климатическая повестка?

Депутат Госдумы РФ Николай Николаев в открытой студии «Комсомольской правды» на XII Международном форуме «Экология». Фото: Андрей МИНАЕВ

По оценке экспертов, тема климата всегда держалась особняком от иных экологических тем - мусора, воздуха или воды. И только в последние годы появилось понимание, что климат и экология не отделимы друг от друга.

- Знаете, мы наконец поняли, что это не шутка, - уверен председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. - Европейский союз вводит пограничный налог. И теперь, хочешь, не хочешь, мы столкнулись с реальностью. Мы говорим, что мы живем в абсолютно новых правилах, которые складываются и с точки зрения регулирования бизнеса, и с точки зрения взаимоотношений между странами. Мы говорим о том, что появляются какие-то новые финансовые инструменты. Мы были могучие, у нас есть нефть, газ и т.д., а тут мы сталкиваемся с тем, что почему-то кому-то эта нефть уже и не нужна. Что делать? Вот сейчас в первом чтении принят законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Но посмотрите, как на него реагируют и как его обсуждают. Бизнес смотрит только за тем, чтобы как можно меньше появилось новых ограничений и затрат. А то, что отсутствие этих новых ограничений и новых затрат приведет к значительно большим потерям, не думают.

- Может быть, плохо информированы?

- С этим у нас, действительно, плохо. На самом деле кто-нибудь рассказал людям, зачем нужно, например, Парижское соглашение? Да большинству населения что Парижское, что не Парижское, все равно. А надо объяснять, рассказывать. Иначе нам придется послушно следовать тому, что нам предлагают. Нам сказали, что надо меньше бензина использовать – мы урезаем. Нам сказали то-то и то-то – мы это тоже делаем. За это кто будет платить? За это будет платить вся страна. Правила, по которым сейчас развивается климатическая повестка, придуманы не нами. Они придуманы теми странами, которые одновременно с этим ведут с нами санкционную войну. Мы вообще уверены, что можем что-то сделать по этим правилам? Мне кажется, нет.

Да, мы разделяем ценности устойчивого развития, мы действительно хотим сделать «зеленую» экономику, мы хотим, чтобы у нас была чистая природа, чтобы мы могли себя чувствовать спокойно и хорошо во многих наших поколениях. Но нельзя забывать, что нам нужно самим формировать климатическую повестку, найти союзников, которые будут разделять наше виденье на международной арене. Но и это еще не все. Вот сейчас мы говорим о пользе раздельного сбора мусора. Но скажите, где мне купить ведро с разделителем для разного вида мусора?

- Да, ведро вряд ли купишь. Есть ведра такие?

- Говорят, в одном сетевом магазине есть, но я не видел. Нам нужно создавать возможности, чтобы люди были экологичными.

- А не надо ли их еще поддерживать, поощрять? Для того, кто ведет раздельный сбор мусора, тариф хоть на копеечку дешевле – и ему уже психологически (особенно для пенсионеров) понятнее, приятнее. Создавать больше пунктов вторсырья…

- Это вопрос не поощрения, это вопрос инфраструктуры. Два года назад я был в одной европейской стране. Мы стоим семьей за мороженым. Такой ларечек небольшой. И мимо очереди проходят ребята, которые только что купили в этом ларечке воду, они ее выпили, и они отдают прямо там, без всяких бумаг пустые бутылки и получают свои копеечки. Слушайте, никакой бюрократии, ничего. Почему нам не сделать также?

- Скажите, а фобии существуют? Например, мусоросжигание. Мы же его как-то воспринимаем в своем бытовом сознании иначе. Есть ли какая-то просветительская программа, объясняющая, чем новые технологии отличаются от тех традиционных способов, к которым мы привыкли у себя в быту, когда сжигаем мусор?

- Это одна из наших серьезных проблем – отсутствие открытой информации. Оно приводит к тому, что у нас в стране действует целый ряд (и иностранных в том числе) экологических организаций, которые не на нашей стороне. Слушайте, объясните людям, почему в Швеции или в Германии в центре города может стоять мусоросжигательный завод, через улицу от него живут шведы, немцы, которые вроде как помешаны уже на всей этой климатической «зеленой» истории, и ничего, вроде все спокойно. А у нас только одно слово «мусоросжигательный» завод – и тут уже куча возмущений.

Нужно объяснить, что, во-первых, эти мусоросжигательные заводы – это не просто грязные мужики, которые лопатами кидают из грузовиков мусор прямо в открытый огонь. У нас же представляется это приблизительно так. Это же высокотехнологичные предприятия. И здесь важны, кстати, вопросы контроля. Ребята, кто выступал против? Ну, приходите, посмотрите, давайте с вами вместе понюхаем, потрогаем, поглядим.

Желание сделать все процессы открытыми – это тоже культура, это тоже часть устойчивого развития, кстати. Поэтому нам надо двигаться в этом направлении.

- А как?

- Очень просто. Надо просто принимать решение. Но чтобы принимать решение, нам нужно общее видение. А его нет. Пока что все ветви власти, общество и бизнес расходятся во взглядах. Если, например, эксперт придет в исполнительную или законодательную власть и скажет: у меня такое видение, - ты, конечно, молодец, парень, но у меня другое видение, поэтому твои идеи приниматься не будут. Или я как законодатель приду в исполнительную власть и скажу, что мы видим, что то-то и то-то. А исполнительная власть думает сразу: мне нужно вот такое штатное расписание, здесь еще у меня ответственность будет, нет, лучше без этого. Если у нас будет общее видение, то исполнительная власть будет помогать законодательной, законодательная – экспертам, и наоборот. Это будет такой единый процесс.

- Тогда нам нужно поскорее выработать общие нормы, иначе будет, как у классика – «Жаль только - жить в эту пору прекрасную уж не придется - ни мне, ни тебе».

- Я уверен, что мы во многом говорим сейчас о том будущем, которое мы не увидим. Я почему на выступлении сравнил цели устойчивого развития с новой мировой религией? Именно потому, что мы верим в то, что это будущее настанет, мы готовы для этого меняться, мы готовы к этому стремиться. Но вероятность того, что действительно это прекрасное будущее мы увидим при нашей жизни, к сожалению, шансы малы. Но это не значит, что нужно опускать руки. Потому что у каждого из нас есть дети, внуки, и ради них нужно двигаться вперед.