Красивая и умная на бабки развела: как бизнесменов ловят на успешных женщин

Такие красотки не подозревают, что их выдающимися данными пользуются аферисты.

Сейчас столичный бизнесмен Павел Р. признается: да, поначалу клюнул именно на внешность. Листал ленту в Инстаграме, в рекомендациях выскочила страничка красавицы 26 лет. Карие глаза, брови вразлет, пухлые губки. Что еще нужно, чтобы завязать переписку?

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ: ЛОВЛЯ НА ЖИВЦА

Ангелина выкладывала на страничке фотки из дорогих ресторанов, свои портреты на фоне высоток ОАЭ, теннисного корта, с коктейлями на пляже. Павел сам не понял, как отправился в директ (система личных сообщений для переписок в Инстаграме) и написал какой-то комплимент. К его удивлению, молодая женщина вскоре ответила. Скромно поблагодарила. Короче, завязалось.

- В наших переписках девушка регулярно расстраивалась, что из-за пандемии не может путешествовать по миру, как раньше, скучает по старым городам Европы и пляжам Юго-Восточной Азии, - рассказывает Павел. - Я как-то спросил у нее, откуда деньги на все это. Думал, будет какая-нибудь стандартная история про работу моделью или что-то подобное. Но Ангелина удивила. Рассказала, что она окончила университет по экономической специальности, а зарабатывает на инвестициях.

Павел заинтересовался. Стал расспрашивать. Оказалось, Ангелина уже три года живет исключительно на доходы от вложений в криптовалюты.

«Когда-то по совету добрых людей начала покупать биткоины. Кто-то считал, что крипта достигла пика и вот-вот рухнет. А цены на нее с тех пор, наоборот, выросли в разы! Сейчас криптовалюты чуть-чуть просели, но дальше снова будет рост, самое время вкладываться!»

Да она не только красивая, но и умная!

Эта девушка пленила романтичного московского бизнесмена. Но, скорее всего, никакой Ангелины не существует. Фото или весь аккаунт ворованные.

ШАГ ВТОРОЙ: НАЙТИ СЛАБОЕ МЕСТО И НАДАВИТЬ!

Тогда Павел решил, что Ангелину ему бог послал (позже бизнесмен-романтик поймет, что подарочек был из противоположного ведомства). Ведь в пандемию его дела серьезно потрепало. Он как раз подумывал, во что бы такое вложиться, чтобы вернуть потери.

Девушка дала Павлу контакт брокера, который успешно ведет ее дела. Списались. Чудо-брокер попросил перевести первый транш - 100 тысяч рублей. Потом еще взнос. И еще. Павел и опомниться не успел, как перечислил миллион рублей. Поинтересовался: прибыль-то моя где?! И тут чудеса закончились: брокер и успешная красавица резко перестали отвечать на сообщения и звонки, всюду заблокировали Павла.

Комментирует руководитель департамента расследований высокотехнологичных преступлений Group-IB (крупнейшая в России компания по кибербезопасности) Андрей Колмаков:

- Сама по себе схема с лжеброкерами не нова, но во время пандемии она получила новое развитие. Люди стали больше проводить времени в сети. С жертвой, скорее всего, общается вовсе не девушка. Эти «спецы» используют приемы социальной инженерии: давно написанные и опробованные на сотнях человек сценарии - что отвечать, на что цеплять. В данном случае в процессе общения у мужчины включается желание показать, что он не хуже этой девушки и тоже может хорошо зарабатывать.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИТОГ: ОБРАБОТАЕТ «БРОКЕР» ИЗ КОЛ-ЦЕНТРА

Задача фейковой страницы (с украденными чужими фото) - отправить человека к брокерам. С виртуальной красоткой идет только переписка - никаких телефонных разговоров. А вот «брокер» сразу звонит. Это целые кол-центры, где операторы общаются с «клиентами» по определенным методичкам - что говорить, что обещать, чем завлекать.

«Брокеры» подсовывают своим жертвам специальные сайты, имитирующие популярные платформы инвестирования. Завести туда деньги на счет можно, а вывести - уже никак.

Серверы таких сайтов обычно размещены за границей, поймать злоумышленников не так-то просто. А вот кол-центры время от времени накрывают. Например, в начале года одну такую контору разоблачили в Санкт-Петербурге. Но операторы - всего лишь «рабочие муравьи», руководители таких «фирм» чаще всего управляют своим бизнесом из-за границы.

Бывает, потенциальные жертвы сами приходят на фейковые сайты.

Реклама суперзаработков на инвестициях или вложениях в криптовалюты начинает всплывать у любого, кто пытался найти через поисковики информацию о таких доходах. Стоит кликнуть - попадешь к мошенникам.

- В русскоязычном интернете за последний год тысячи пострадавших, - говорит Андрей Колмаков. - По тем случаям, что нам известны, в среднем каждый обманутый отдает мошенникам десятки тысяч долларов.

Вложения в инвестиции - популярный сегодня тренд. Многие действительно этим зарабатывают (ну или по крайней мере пытаются), сотрудничая с вполне себе легальными фирмами. Но и мошенников на рынке пруд пруди. Как же распознать афериста?

Руководитель департамента расследований высокотехнологичных преступлений Group-IB Андрей КОЛМАКОВ советует:

1. Вы оказались на платформе, которая предлагает инвестировать в акции или криптовалюты. Первым делом почитайте отзывы в интернете - что про нее пишут.

2. Проверьте адрес этой платформы - мошенники могут маскироваться под сайт крупной компании, изменив в адресе сайта одну-две буквы.

3. Посмотрите на сайте Центробанка - есть ли у этой фирмы лицензия.

4. Также в открытых источниках несложно найти информацию, сколько существует этот сайт. Если меньше двух лет, лучше не связываться.

5. Ну и в конце концов, если кто-то обещает вам доходы выше процентной ставки ЦБ, это верный признак того, что перед вами мошенники.

Вишенка на афере

А теперь коллектор!

Нашему Павлу не повезло дважды. Как только липовая парочка - Ангелина с брокером - исчезла, с ним связалась «коллекторская компания», которая специализируется на возврате денег, выплаченных мошенникам. За процент. Павел, конечно, сомневался. Но компания, как выяснилось, является подразделением известного крупного банка плюс она готова подписать договор с гарантиями возврата вклада в полном объеме. Бумаги подписали, Павел заплатил еще 200 тысяч рублей, и «коллекторы» тут же испарились.

- Это тоже известная схема - с жертвами мошенников связываются коллекторы, адвокаты, юристы, которые предлагают свои услуги по возврату денег, но они в итоге тоже оказываются аферистами. Как ни странно, но процент тех, кого обманывают дважды, тоже довольно высок.