Телеканалы поделили Евро-2020

В кубок Европы бутылок водки влезает больше, чем бутылок шампанского. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наступила ясность, на каких каналах можно будет увидеть матчи Евро, который стартует 11 июня в 11 городах Европы. Весь турнир поделен между тремя кнопками - Первый канал, «Россия» и «Матч ТВ» покажут по 17 матчей первенства континента. Но долгое время телевизионщики не могли определиться, какой из матчей сборной России кому достанется. Но наконец-то известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал, что будет работать на телеканале «Россия» и первым его матчем станет игра Россия - Бельгия. Она состоится 12 июня в 22.00 в Санкт-Петербурге.

Еще раньше генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала в интервью «КП», что ее канал будет вести прямую трансляцию матча Россия - Финляндия (16 июня, 16.00). Таким образом, третий матч, Дания - Россия, который начнется 21 июня в 22.00, достанется Первому каналу.

Первый, кстати, уже всерьез занялся футболом. Сначала гостем Ивана Урганта стал капитан сборной России Артем Дзюба. А потом до «Вечернего Урганта» добрался чемпион мира и Европы француз Давид Трезеге. Он представил Кубок Анри Делоне - трофей, который вручается сборным - победительницам чемпионата Европы.

- Сколько бутылок шампанского вмещает кубок Европы? - спросил ведущий у Трезеге, сославшись на то, что ответом интересуются российские футболисты.

- Если выиграет Франция, то семь бутылок шампанского, а если выиграет Россия - семь бутылок водки! - быстро подсчитал Давид (плохо подсчитал: 7 бутылок шампанского по 0,75 не равны 7 бутылкам водки по 0,5. - Ред.).

- Есть ли шансы у кубка Европы остаться в России? - задал Ургант гостю еще один провокационный вопрос. Провокационный потому, что согласно последним опросам всего 7 процентов россиян верят, что нашей сборной по силам выиграть Евро-2020.

- Если президент Путин позвонит, то кубок останется в России, - нашелся чемпион.

А в это время наша сборная продолжает готовиться к Евро-2020 в горах Австрии. К команде должны были присоединиться те, кого так долго ждал Черчесов: Александр Головин и Алексей Миранчук. Но опоздали они по уважительной причине. Оба легионера помогли своим клубам - «Монако» и «Аталанте» - стать бронзовыми призерами чемпионатов Франции и Италии и завоевать путевки в Лигу чемпионов.