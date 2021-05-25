Чтобы похоронить Нину Шацкую рядом с мужем Леонидом Филатовым, требуется полмиллиона рублей

Актриса Нина Шацкая с мужем актером и писателем Леонидом Филатовым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Нина Шацкая умерла от двусторонней пневмонии 23 мая. У нее был агрессивный, быстротечный ковид. Болезнь напала не только на нее, но и на сына Дениса. Он две недели провел в реанимации.

- Нина Сергеевна жила отдельно от нас, но где-то заразилась. В последнее время она чувствовала слабость. Утром 7 мая мы с ней разговаривали по телефону, а когда вечером пришли с дочерью ее навестить, у нее не было сил даже открыть нам входную дверь, - рассказала kp.ru невестка Нины Сергеевны Алла Золотухина. - Мы вызвали скорую. Тест на ковид был положительный. Но никаких симптомов болезни, кроме слабости, поэтому от больницы она отказалась. Спустя несколько дней ее все-таки госпитализировали в ковидный госпиталь на ВДНХ. Состояние с каждым днем становилось все хуже, потом она уже была без сознания… В больнице в общей сложности она провела 12 дней. В прошлом году Нина Сергеевна садилась за руль, ездила на дачу, где провела все лето. А в этом - из-за коронавируса, из-за того, что соседи по даче болели, она решила отсидеться в Москве…

Как мы поняли по рассказу Аллы, до сих пор не решен вопрос, где будут хоронить Нину Шацкую. Еще сегодня утром похороны планировались на четверг, 27 мая, на Ваганьковском кладбище. Рядом с Леонидом Филатовым.

«Всем миром, с Божьей помощью, нам удалось решить этот вопрос», - радовалась Алла. Из-за того, что ее муж Денис восстанавливается после ковида, все организационные хлопоты легли на нее. А к вечеру была уже другая информация: вероятней всего это будет Троекуровское кладбище. Что тоже неплохо. Отдельное место, правда не с Филатовым, как хотела Нина Сергеевна… И это не капризы родственников, и не организационная неразбериха. А, к сожалению, сугубо материальные причины.

Про Нину Шацкую в эти дни написали немало, что она сыграла прекрасные роли и в театре, и в кино, но все-таки ее главная роль - жена гениального Леонида Филатова. Актер умер в 2003 году, его похоронили на престижном Ваганьковском кладбище. Потом на его могиле вырос внушительный гранитный постамент, на котором отлитая в бронзе эффектная фигура: Филатов на сцене в знаменитой постановке Юрия Любимова "Гамлет".

Могила актера Леонида Филатова на Ваганьковском кладбище. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Чтобы сегодня похоронить Нину Шацкую рядом с мужем, этот памятник надо демонтировать, укрепить грунт и выкопать новую могилу. Сколько может стоить этот "колоссальный объем работы", как выразились кладбищенские специалисты? До полумиллиона рублей: "Пусть родственники Шацкой готовятся к большим затратам", - предупредили на кладбище. Но у родственников Нины Сергеевны, увы, возможности ограничены. Они обычные люди со скромным достатком. Единственный сын актрисы – Денис Золотухин служит в Никольском храме в селе Ермолино под городом Видное. Небогатый и скромный священник, у которого шестеро детей…

- Деньги на похороны Нины Сергеевны стали собирать прихожане Никольского храма, - рассказала нам Алла Золотухина. - Простые люди моментально откликнулись. Спасибо и низкий поклон им и настоятелю храма отцу Виктору Ястремскому. Мы ведь ни о чем не просили. Это личная инициатива отца Виктора.

Потом к сбору средств подключились актеры, коллеги Нины Сергеевны. Но необходимой суммы (той, что нужна с учетом демонтажа памятника – Ред.) все равно не собрать. Поэтому и появилась идея с Троекуровским кладбищем. Так получается проще и дешевле. Но родным Шацкой звонят разные "добросоветчики" и говорят: Нину Сергеевну надо хоронить достойно и только рядом с мужем. Как будто бы им заниматься этим, а главное, - платить деньги.

Напомним, Нина Шацкая умерла в ночь на 23 мая на 82-м году жизни. В лучшую пору Театра на Таганке она была одной из ведущих и самых красивых актрис. Пришла в театр Юрия Любимова вместе со своим первым мужем Валерием Золотухиным в 1964-м году. В их браке родился сын Денис. Через 14 лет Шацкая и Золотухин развелись. На Таганке Нина Сергеевна встретила главную любовь своей жизни - актера Леонида Филатова. Этот союз был очень счастливым и продлился больше 20 лет до самой смерти Филатова в 2003 году.

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