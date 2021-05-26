Вопрос - ребром: Вы боитесь прививки?

Наша ситуация с вакцинацией словно по мотивам народной пословицы: «Пока гром не грянет, россиянин не привьется».

Некоторые до сих пор сомневаются в эффективности и безопасности российских вакцин. Самое распространенное народное сомнение мы попросили прокомментировать врача-вакцинолога, инфекциониста, кандидата медицинских наук, постоянного эксперта «Комсомольской правды» Евгения Тимакова.

- Это удивительно, но многие в страхе от небольшой температуры, которая иногда появляется после прививки?

- Повышенная температура - это объяснимая реакция в ответ на прививку, связанная с выработкой иммунитета. Интенсивность температуры часто зависит от возраста. Чем человек старше, тем меньше будет реакция. Почему? Да потому что иммунитет уже не так бурно отвечает на введение вакцины.

После «ЭпиВакКороны» температурная реакция минимальна, потому что эта вакцина нацеливает иммунитет на выработку ключевых антител, которые нужны для защиты от вируса. То есть в целом нагрузка на иммунную систему меньше. В «Спутнике V» есть обезвреженный аденовирус (разновидность простудных вирусов) и искусственно созданный, полностью безопасный фрагмент коронавируса (подробно см. на стр. 2 спецвыпуска. - Ред.). Иммунная система при встрече с ними работает активнее, поэтому температурная реакция более вероятна. «КовиВак» содержит цельные «убитые» вирусные частицы - они имитируют естественную встречу с инфекцией и облегчают выработку иммунитета.

ВАЖНО: все зарегистрированные российские вакцины формируют иммунитет, эффективно работают и защищают от тех вариаций коронавируса, которые сейчас существуют.

Боимся температуры? Ну ладно, не сделаете вы прививку - никто не заставит. Но какая альтернатива? Заболеть и лежать в реанимации с высокой температурой полмесяца или месяц? Более того, после ковида у каждого третьего молодого человека ухудшается качество жизни: развивается синдром хронической усталости, постоянный упадок сил, резкое падение работоспособности. И эти изменения сохраняются после болезни от 2 до 6 месяцев. А среди тех, кто старше 50 лет, после болезни качество жизни снижается у каждого второго. Просто задумайтесь - надо ли отказываться от прививки и жить с опасными изменениями в здоровье, часть из которых останется навсегда.

ОПРОС

НЕ ПРИВИЛИCЬ?! С УМА СОШЛИ?!

Судя по всему, а это наглядно иллюстрирует свежий опрос ВЦИОМа, три человека из четырех, не желающих прививаться, не в состоянии объяснить свое решение. При этом вирус никуда не пропал, и он никому ничего «объяснять» не будет.

Опрос.

МНЕНИЕ

Русская рулетка. Бессмысленная и беспощадная!

Ну вот и дождались!

Пока сомневающиеся читали байки «диванных экспертов» и искали в вакцинации тайный заговор чуть ли не инопланетян, 19 мая представители стран Евросоюза одобрили решение открыть свои границы для полностью привитых туристов. Все подробности будут объявлены после экстренного заседания, запланированного на 25 мая. Во Франции с прошлой среды открылись кафе, бары, магазины и кинотеатры. А на летних верандах наконец разрешили встречаться группами. Даже в США признали успехи вакцинации, и уже 16 штатов вводят значительные послабления.

А что мы?

Нас будто «зачипировало» самим вирусом! Посудите сами - имея эффективные вакцины, организованную бесплатную процедуру вакцинации, уговоры всех и всея, мы продолжаем надеяться на авось, что, может, как-нибудь и в этот раз пронесет. И играть в родную русскую рулетку: убьет-не убьет?! Причем «убьет» - ладно бы себя! Родных, близких, друзей, которым на себе приносим вирус, а после кусаем локти и льем слезы на панихидах: да как же так получилось…

Когда появятся телекадры первых счастливчиков, потягивающих крепкий чаек с медовой пахлавой на турецком пляже, тоже по традиции ринемся на запись - без вакцинации нас никуда и никто не пустит. И будем качать права в соцсетях: куда смотрели власти - записали только на июль…

Может, не во власти дело? Может, наконец пора послать куда подальше самих себя. Еще «рулетку» и «авось»?

Материал опубликован в спецвыпуске КП «Все на вакцинацию», май 2021 года