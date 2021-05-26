Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк: актриса почувствовала себя хуже

Муж Анастасии окружил ее заботой и любовью. Фото: Наталья ШАХАНОВА/GLOBAL LOOK PRESS

В апреле у звезды сериала «Моя прекрасная няня» был юбилей - 50 лет. Но поклонникам Анастасии Заворотнюк уже давно ничего неизвестно о ее жизни. Семья актрисы не рассказывает в соцсетях о том, как продвигается ее лечение.

Спасают российские врачи

Напомним: в октябре 2018 года, после рождения младшей дочери Милы у актрисы диагностировали рак мозга. Медики предполагают, что опасный недуг могла спровоцировать процедура ЭКО, которую Заворотнюк, по слухам, прошла, чтобы родить своему мужу - фигуристу Петру Чернышеву долгожданную дочь Милу. У Анастасии есть двое взрослых детей от первого брака, а для Петра малышка Мила - первенец.

Так совпало, что радостная новость о появлении на свет нового члена семьи сменилась трагической - Настя серьезно больна. По словам друзей Заворотнюк, за год до беременности актриса проходила полное обследование, в том числе МРТ головного мозга. И врачи не нашли никаких противопоказаний для гормональной терапии и поздних родов. Как делился с «Комсомолкой» один из приятелей артистки, медикам стало понятно, что опухоль была настолько мала, что врачи не смогли ее разглядеть даже на современной аппаратуре.

В 2019 году Насте стало лучше. После консультаций с западными врачами семья Заворотнюк приняла решение, что спасать актрису будут российские медики. Со светилами медицины «прекрасной няне» помогла олимпийская чемпионка Татьяна Навка, в ледовых мюзиклах которой катается Петр Чернышев.

У Анастасии обнаружили опухоль мозга, после того как она родила мужу Петру Чернышеву дочь Милу. Фото: НТВ

Стало дурно в бассейне

После проведенной операции болезнь Насти вошла в стадию ремиссии. Актриса даже начала чуть-чуть заниматься спортом. В тот же самый период врачи предложили Чернышеву испытать на его жене новейшую российскую вакцину. Мол, взятые у Заворотнюк клетки заразят вирусами, а затем все это введут в ее организм. По словам экспертов, такая процедура будет стимулировать противоопухолевый иммунитет. Но поскольку рак у Заворотнюк был в стадии ремиссии, от этого врачебного эксперимента ее муж отказался.

Сейчас, как говорят близкие к семье Анастасии люди, ее болезнь, к сожалению, вернулась. После ремиссии Заворотнюк вновь почувствовала себя хуже. Но врачи делают все возможное, чтобы облегчить страдания артистки.

- Настя сейчас неузнаваема - она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос, - рассказал «КП» коллега актрисы. - Она сейчас совсем другой человек... Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии. За границу, как Жанну Фриске, Настю перевозить не будут, поскольку только наши светила дают положительные прогнозы, верят, что у Насти есть еще шанс победить рак.

Больная актриса практически не выходит из дома, в котором семья окружила ее заботой и вниманием. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

По словам друзей Заворотнюк, артистка практически не выходит из дома.

- Муж окружил ее такой заботой и любовью, которую не каждому здоровому человеку дарят, не то что больному. Они живут очень замкнуто. Настя все время в своем загородном доме. Инстаграм «Поддержка Заворотнюк» ведет ее дочь Аня, а личную страничку Настя ведет сама, - рассказала «Комсомолке» приятельница Заворотнюк.

«КП» желает любимой актрисе здоровья.