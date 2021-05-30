Пандемию коронавируса «напророчила» загадочная карточная игра

Более трех с половиной миллионов человек уже стали жертвами COVID-19. Фото: REUTERS

За полтора года COVID-19 заразилось свыше 160 миллионов человек. Более 3,4 млн уже стали его жертвами. Пандемия и не думает сдавать позиций. Конспирологи разных мастей с тревогой заговорили о странной карте «Эпидемия» из мистической колоды «Иллюминаты: новый мировой порядок» (Illuminati: New World Order). Уж не она ли всему виной?

Зловещие символы

На этой карте с броской надписью «Карантин» посередине изображены медицинская маска, перчатки, шприц, пузырьки с вакциной. Реалии сегодняшнего дня.

Только вот «Иллюминаты» - лауреаты престижной американской награды в сфере игровой индустрии Origins Awards - как лучшая карточная игра… 1995 года. Случайное совпадение, скажете вы? Однако бдительные конспирологи выложили в сети два более крутых козыря из той же колоды, заставляющих сжиматься сердца простодушной публики. «Пентагон» и «Теракт».

11 сентября 2001 года два самолета, захваченных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. А третий - в здание Пентагона, штаб-квартиру Министерства обороны США. Оба взрыва были точно изображены на картах за СЕМЬ лет до реальной атаки террористов! Неужели американская трагедия 11 сентября была заранее «спрогнозирована» на картах? Или «спланирована»?

Коронавирус с карантинами - козырь в борьбе за новый мировой порядок. Фото: YouTube

Кто правит миром

Тайный мистический «Орден иллюминатов» создал в Баварии профессор Адам Вейсгаупт 1 мая 1776 года. Дата явно выбрана не случайно. По европейской мифологии в Вальпургиеву ночь - на 1 мая - ведьмы устраивают шабаш на Лысой горе. Что увековечено в «Фаусте» Гёте, «Мастере и Маргарите» Булгакова и у других классиков. Символами ордена стали «Всевидящее око» (глаз в треугольнике), незавершенная пирамида из 13 ступеней, попавшие позже на однодолларовую купюру США.

Спустя 9 лет власти запретили орден, сам Вейсгаупт умер в изгнании. Но дело его не сгинуло. Иллюминатами («просвещенными») стали называть различные тайные общества с оккультно-мистическим уклоном, якобы планировавшие всякие козни и заговоры против действующей власти и церкви.

В 1975 году редакторы журнала Playboy Роберт Ши и Роберт Уилсон (ныне покойные) опубликовали культовую трилогию «Иллюминатус» («Глаз в пирамиде», «Золотое яблоко», «Левиафан»). Про таинственное общество иллюминатов, которое много веков плетет главный заговор против человечества. Чтобы захватить власть над миром. В романе фигурируют секс, наркотики, рок-н-ролл, бунты, тайное правительство, мафия, гангстеры, анархисты, хиппи, НЛО, Атлантида, убийство Кеннеди, искусственный интеллект…

«Иллюминатус» и породил интерес в мире к тайным обществам, конспирологии и волну подражаний в литературе, кино…

Конспирологическим чтивом для интеллектуальной публики стал роман философа Умберто Эко «Маятник Фуко» (1988 г.). В 2000 году американец Дэн Браун написал роман «Ангелы и демоны». Восставший из пепла тайный орден иллюминатов решил в наши дни взорвать с помощью антивещества столицу католической церкви Ватикан вместе с новым папой римским. Профессор Роберт Лэнгдон срывает планы заговорщиков. Роман поначалу прошел незамеченным. Зато следующие книги Брауна о борьбе профессора Лэнгдона с тайными обществами, заговорами, написанные по одной схеме - «Код да Винчи», «Утраченный символ», «Инферно», стали мировыми бестселлерами и принесли автору десятки миллионов долларов. Позже они были экранизированы.

В России в этом жанре прогремел роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».

Но дальше всех пошел Стив Джексон, глава американской игровой фирмы Steve Jackson Games. В 1982 году он выпустил настольную игру про иллюминатов, основанную на одноименном культовом романе. В 1994 году, на волне популярности коллекционных карточных игр, Стив запустил для картежников колоду «Иллюминаты: новый мировой порядок». В следующем году игра стала лучшей в Америке!

В игре могут участвовать 2 - 6 человек. Правила сложные, расписаны на нескольких страницах. Цель - захват контроля над миром. Так что каждый желающий может пощекотать нервы, почувствовать себя тайным кукловодом, лидером «мировой закулисы». Поуправлять земным шаром из тени, манипулируя обществом и нанося в ходе игры смертельные удары своим соперникам.

Удар по башням-близнецам в Нью-Йорке был нанесен точно по карте, нарисованной за 7 лет до трагедии. Фото: YouTube

Все идет по плану?

В борьбе за мировое господство, как известно, все средства хороши. Потому на картах, разрисованных в стиле Таро, есть картинки - символы атаки на Пентагон и Всемирный торговый центр, эпидемии коронавируса, мирового кризиса 2008 года, оказавшиеся пророческими. Карту «Поход на Вашингтон» называют «предвидением» захвата Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Тогда срочно пришлось эвакуировать членов конгресса. Были жертвы. На карте «Харизматичный лидер» обнаружили… самого Трампа! «Светловолосый демагог обращается к толпе восхищенных сторонников, - пишет британская The Independent. - Это кажется сверхъестественным прогнозом прихода к власти бизнесмена реалити-шоу. Учитывая, что во время запуска игры он был банкротом казино в Атлантик-Сити и вероятность того, что когда-нибудь к нему снова будут относиться всерьез, была крайне мала». Напомню, колода карт была выпущена еще в 1994 году!

Есть и другие карты-прогнозы, странным образом сбывшиеся за минувшие четверть века.

Интриги добавляет факт: 1 марта 1990 года спецслужбы провели обыск в офисе Steve Jackson Games в штате Техас и конфисковали жесткие диски, документы. Официальная причина обыска - обвинение одного из сотрудников фирмы в хакерстве. Он разместил в сети украденный набор файлов с подробным описанием, как работают американские системы экстренного реагирования 911.

Однако конспирологи полагают, что это была попытка федеральных властей помешать разработке и запуску карточной игры. Ведь «Иллюминаты», дескать, реальный план тайного мирового правительства по установлению нового мирового порядка, замаскированный под карточную игру и выброшенный в свободный доступ.

Сам разработчик Стив Джексон заявил в интервью журналу Dragon Magazine, что этой игрой хотел всего лишь постебаться над модными «теориями заговора»: «К идее заговоров и покушений можно относиться чрезвычайно серьезно. Я этого не хотел. Среди всего материала, который я прочитал, самыми забавными были статьи с действительно дурацкими теориями, даже если они излагались совершенно серьезно. По этой логике играть в дурацкую игру должно быть веселее».

Но как-то не располагают к веселью карты про теракты 11 сентября, эпидемию, «Разлив нефти», «Ураган», «Торнадо», «Джихад», «Энергетический кризис», «Авария на АЭС», портреты принцессы Дианы, Саддама Хусейна, трагически погибших после появления игры. А впереди нас ждут, если верить карточной колоде, «Третья мировая война», «Комбинированные катастрофы» (с падающим лондонским Биг-Беном), «Страх и ненависть», «Уничтожение государств», «Горящие души», «Конец света», «Мессия»… И все это ради «власти над миром».

Ох, темнит этот Стив Джексон.

Следом за шефом нагнал туману и художник Джон Гриньи, рисовавший пророческие карты. Он признал совпадения «предсказаний». Но объяснил, что картинка «Теракт» про взрыв башен-близнецов была, дескать, навеяна потенциальной угрозой, все еще исходившей от постсоветской России, а не предвидением реальной опасности от «Аль-Каиды». (Организация, признанная террористической в РФ. По официальной версии, она и совершила теракт 11 сентября.)

Ну да, опять у них Россия виновата.

Но не слишком ли много пророческих совпадений в лучшей карточной игре Америки 1995 года по установлению нового мирового порядка с дальнейшими реальными событиями на планете?

Фирма Стива Джексона давно уже не выпускает мистическую карточную игру. Коллекционеры скупают распечатанные колоды на Amazon и eBay по цене около 2000 долларов. Значит, спрос есть.