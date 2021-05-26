Михаила Ефремова привезли в Москву давать показания

По прикидкам адвокатов, Ефремов пробудет в Москве под домашним арестом довольно долго. Фото: Евгений БИЯТОВ/РИА Новости

В прошлом году актер Михаил Ефремов в пьяном виде совершил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб 57-летний водитель, развозчик продуктов Сергей Захаров из Рязани. Это было резонансное дело. Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы. Нынешние адвокаты актера назвали это наказание слишком суровым. Суд вышестоящей инстанции снизил срок до 7,5 года.

Как сообщалось, за рулем во время аварии Ефремов был не только пьяным, но и под наркотическим воздействием. Параллельно было возбуждено уголовное дело о наркотиках, по которому актер проходит как свидетель. Оно ушло на второй план, все обсуждали именно смертельное ДТП.

Адвокаты пытались организовать самые мягкие условия для отбывания наказания знаменитому потомственному артисту. Планировалось, что Ефремов может остаться в СИЗО «Водник» в Москве. Однако, как писали, сидельцы «Водника» возразили против такого звездного соседа, который, по их мнению, не будет изнурен работой. Как сообщил адвокат звездного арестанта, скорее всего, на отказ администрации «Водника» принять Ефремова повлиял большой резонанс его дела. «А лишней шумихи и постоянного внимания журналистов никому не хочется», - сказал его адвокат Роман Филиппов.

В конце прошлого года Ефремов отбыл на зону в Белгород. Недавно он даже дал интервью, как ему хорошо сидится, было трудно привыкать к жесткому режиму, но он вполне адаптировался в неволе. Вот только, если верить «сарафанному радио», интервью готовили его адвокаты, а «звездный зек» тем временем оказался совсем не в Белгороде, а… в Москве.

- Мой коллега лично надевал ему браслет на ногу, - сказал по секрету один сотрудник ФСИН. - Сам глаза выпучил, признав Ефремова. Говорит: «Ребята, вы мне не поверите, но Ефремов в Москве!» Он дает показания по делу о наркотиках. И пока идут следственные действия, ему даже разрешили быть дома в Москве. А следственные действия могут идти довольно долго. Ефремову разрешен радиус прогулки в один километр.

- Знаю, что друзья отправляли по системе ФСИН за плату письма в зону к Ефремову. А сейчас письма возвращаются, то есть нет его там, но где он, я точно не знаю, ходят разговоры, что в Москве, - рассказал kp.ru знакомый с окружением актера Владимир Мисюров.

По некоторым данным, Ефремов согласился сотрудничать со следствием, сдать наркодилеров. Договорились, что по программе защиты свидетелей ему организовали особое положение. Поскольку в тюрьме ему может быть небезопасно, поэтому на время следственных действий он будет в Москве на домашнем аресте (с браслетом, по которому отслеживаются его движения).

- Следственные действия могут затянуться на долгий срок, никто никуда не торопится, все нужно тщательно перепроверять, - рассказал kp.ru осведомленный человек, попросивший его не называть. - Ефремов уже дает показания. По моим сведениям, он пробудет в Москве максимально долго, а то и, грубо говоря, весь свой срок. Освободится раньше по УДО за предоставление следствию ценных сведений. По его наводке вроде бы следователи уже вышли на крупные фигуры в наркоделах. Пока он официально числится на зоне в Белгороде, но он физически в Москве. Выходит на улицу, но маскируется, чтобы его не узнали.

- Я интересовался этим вопросом, и мне рассказали, что Ефремов в Москве, с браслетом, в Белгороде его нет, - подтвердил нам юрист Дмитрий Кузьмичев. - Наши рассказывали, что он вроде как вышел в магазин в маске, там к нему подошел мужчина, стал вопросы задавать, видимо, признал, и его «чуть не спалили». Рекомендовали Ефремову больше находиться дома, чтобы шум не создавать… Пока все держится в секрете.

Официальных заявлений на этот счет пока не поступило. Адвокаты артиста отказались давать комментарии на данную тему. Однако, если верить осведомителям, все развивается для осужденного лучше, чем он мог ожидать.

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