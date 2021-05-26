Три простых шага, чтобы избавиться от страха перед прививкой

Рассказываем, как побороть страх перед прививкой. Фото: REUTERS

ШАГ 1.

Самый простой способ успокоиться и принять взвешенное решение - составить список аргументов «за» и «против». Поделите лист на две колонки. В одном столбике запишите все аргументы «в пользу» («Почему я делаю прививку»). В другом - аргументы «Почему я не делаю прививку». Формулируйте именно так, в настоящем времени.

ШАГ 2.

Найдите свои аргументы «за». Внимательно послушайте и почитайте экспертов. Взвесьте те риски, которые несет то, сделаете ли вы прививку или не сделаете, лично для вас. Оцените свое состояние здоровья, как хронические заболевания, которые могут быть, так и недавно перенесенные болезни, и возможные осложнения в случае отказа. Во второй колонке запишите аргументы «Почему я не делаю прививку». Например, если вы простужены, то это временное противопоказание против прививки, сначала нужно выздороветь.

ШАГ 3.

«Когда у вас в колонке «Почему я делаю прививку» окажется больше аргументов, еще раз посмотрите на всю картину целиком и затем дайте себе «день тишины»: не думайте об этом вопросе, ничего не анализируйте, никого не слушайте. И после этого «дня тишины» решение окончательно оформится. Оно будет рациональным, обоснованным, что стабилизирует и эмоциональное состояние, а значит - и органические процессы в теле», - говорит психолог.

Материал опубликован в спецвыпуске КП «Все на вакцинацию», май 2021 года