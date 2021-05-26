Специальный выпуск «Комсомольской правды»: «Все на вакцинацию»

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вышел в свет новый спецвыпуск «Комсомольской правды» «Все на вакцинацию», посвященный прививочной кампании в России. Рассказываем, почему важно получить прививку против коронавируса.

В спецвыпуске «КП» «Все на вакцинацию» читайте (скачать pdf):

- Михаил Мурашко, глава Минздрава: Ковид опасен в любом возрасте

- Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора: Вакцины у нас надежные и безвредные

- Три кита вакцинации в России: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"

- Самые распространенные мифы о вакцинах

- Три простых шага, чтобы избавиться от страха перед прививкой

- Комментарий врача-вакцинолога, инфекциониста, кандидата медицинских наук, постоянного эксперта «Комсомольской правды» Евгении Тимаковой.

Смотрите спецвыпуск (скачать pdf).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 14 мая в Женеве заявил, что COVID-19 уже унес жизни более 3,3 миллиона человек.

«И мы на пути к тому, что второй год пандемии будет намного более смертоносным», - добавил глава ВОЗ.

На сегодняшний день в нашей стране полностью привились против коронавируса более 10 миллионов человек, в общей сложности россиянам сделано свыше 25 миллионов прививок.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что вакцинация граждан от коронавируса должна проходить на добровольной основе. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он отметил, что ключевой фактор достижения коллективного иммунитета – доверие каждого россиянина к вакцинам против COVID-19 и самой системе вакцинации.

Кроме того, сайт kp.ru писал, будет ли в России в 2021 году введена обязательная вакцинация.

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