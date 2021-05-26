Звезды на красной дорожке «Жары»: Долина пришла в мини-юбке, Лорак в костюме женщины-кошки, а Свиридова в свитере

Ани Лорак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве прошла вечеринка перед летней «Жарой». Фестиваль состоится в июне, а пока звезды собрались на препати: пели, общались, выгуливали обновки. Дресс-код вечеринки Fashion Summer – вместе со стилистом мы рассмотрели летние наряды звезд и отметили, что в этот раз почти все были безупречны.

42-летняя Ани Лорак продолжает поддерживать статус секс-символа. Все свои достоинства она подчеркнула очень модным комбинезоном. Каролина чудо как хороша в своем костюме женщины-кошки. Стилист Анвар Очилов объясняет: «На торжественных мероприятиях подчеркнуть женственность теперь уместно не только вечерним платьем, но и эффектным комбинезоном. Этот не выглядит скучным за счет интересных стилистических деталей в виде структуры ткани, молнии, глубокого декольте, ремня, боковых линий».

Ани Лорак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

65-летняя Лариса Долина продолжает покорять дорожки. Певица недавно сбросила 21 кг и теперь сменила гардероб – народная артистка может себе позволить подчеркивать фигуру. И мини ей теперь очень даже идет. «Образ потрясающе красивый, артистка в нем свежа, как майские пионы. Платье-халат – все еще актуальный вариант на весенне-летний сезон. Дресс-код соблюден. Если придираться к мелочам, то в идеале под цвет сумочки нужно было сделать ногти (сейчас они салатные) или же подобрать «золотые» туфли». Ну и очень хочется собрать волосы – например, в небрежный пучок», - рассказывает Анвар Очилов.

Лариса Долина Фото: Михаил ФРОЛОВ

39-летняя Наталья Подольская выгуливает брючный костюм российского бренда очень приятного оттенка, который стилисты назвали «лавандовым полем». Дважды мама Подольская выглядит очень элегантно и кажется, что уже через семь месяцев после родов вернула свою идеальную фигуру. В образе немного смущает лишь длина брюк. Напомним, что в моде теперь и приталенные двубортные жакеты на двух рядах пуговиц, и блейзеры прямого кроя, и «мужские» жакеты будто с чужого плеча. Носят и узкие брюки и еще чаще широкие. Все костюмы строгие, а главный их козырь – жакеты носят на голое тело или на топы.

Наталья Подольская Фото: Михаил ФРОЛОВ

58-летняя Алена Свиридова выглядит на десять лет моложе и хвастается красивым загаром. Привезла она его не с Мальдив, а со своей дачи в Крыму. Певица всегда в хорошем настроении, и она обожает стиль casual, который здесь оказался не совсем уместен. А вот прогуляться вдоль моря в этом свитере, летних белых брюках и кроссовках было бы здорово.

Алена Свиридова Фото: Михаил ФРОЛОВ

36-летний Александр Панайотов приятно удивил и сорвал аплодисменты стилиста. Он пришел в шикарном костюме. «Вещи-франкенштейны – предметы гардероба, собранные из разных предметов одежды. В данном случае безупречное исполнение, что редко бывает. Ассиметричный двуцветный пиджак еще и очень идет Александру. Модно, стильно, круто – пожалуй, это его лучший образ за последние пару лет. Плюс последнее время Панайотов прямо светится от счастья – это тоже важно и заметно!» - считает наш эксперт.

Александр Панайотов Фото: Михаил ФРОЛОВ

35-летняя Юлия Барановская была самой яркой на этой дорожке. Телеведущей очень идет этот цвет – стилисты этой весной сделали ставку на total pink. Розовые вещи самых разных оттенков – главные цвета весны и заодно лета. У Юлии очень интересный ассиметричный крой комбинезона – модно и заставляет обратить на себя внимание. Барановская всегда идеально соблюдает дресс-код.

Юлия Барановская Фото: Михаил ФРОЛОВ

31-летняя Яна Кошкина очень любит пайетки и декольте – в этот раз без них не обошлось. Декольте – красивое, как и блестящее платье – но на весенне-летний сезон цвет нужно поменять на более оптимистичный. Кстати, поздравляем актрису Кошкину – на днях у нее случилась премьера в спектакле Константина Богомолова «Дядя Лева». Так что Яна артистка многогранная.

Яна Кошкина Фото: Михаил ФРОЛОВ

41-летняя певица Слава пришла в красивом летнем костюме – пиджак и шорты. Стилисты во всем мире обещают: как только у них закончится карантин – сразу же костюмы с удлиненными шортами станут желанным элементом streetstyle-образов на улицах Милана, Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Их в прошлом году представили в своих коллекциях многие модные Дома. Шорты-бермуды в тренде, можно выбрать чуть длиннее, чем у Славы.

Певица Слава. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезды болтали: обсуждали итоги «Евровидения», планы на летние отпуска. Юлия Барановская рассказала о ближайших поездках с детьми по России. Однако все главные звезды с 23 по 27 июня будут в Москве, потому что в Лужниках пройдет V международный фестиваль «Жара». Организаторы обещают пять дней музыкального шоу на трех сценах, более 200 топовых артистов и 50 тысяч зрителей, которых ждет множество сюрпризов и активностей на свежем воздухе.

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