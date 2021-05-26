Лунное затмение 26 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Суперлуние Фото: Shutterstock

Полная фаза затмения Луны в момент, когда спутник Земли будет находиться ближе всего к нашей планете, в 2021 году продлится чуть более 14 минут. Редкое явление, которое называют Суперлуние, транслирует сайт kp.ru.

Суперлуние в среду, 26 мая, продлится с 12:45 до 15:53 по мск, однако его в России смогут наблюдать только на Дальнем Востоке, но короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут увидеть жители Чукотки, Камчатки, а также Хабаровского и Приморского краев. Кроме того, полные и частные фазы будут видны в Тихом океане, на западном побережье Северной Америки, в Австралии и Индонезии, а также на восточном побережье Азии.

Суперлунием называется приближение полной Луны к Земли на расстояние ближе 362 тысяч километров. Сегодня, 26 мая, в 14:19 по мск спутник нашей планеты погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра, и в этот момент в голубоватые цвета окрасятся внешние части тени из-за проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света. При этом голубоватый край будет диссонировать с красным цветом самого спутника.