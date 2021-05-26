Брутальные бородачи готовы побриться, чтобы собрать деньги на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями печени

Условия акции «Борода для малыша» - очень простые. Фото: Shutterstock

Сбрить бороду на спор - казалось бы, ерунда. А как насчет - поучаствовать в большом добром деле? Помочь детям, которые борются с тяжелыми болезнями.

Акцию с забавным названием, но важной миссией запустил благотворительный фонд «Жизнь как чудо». Более 10 лет он помогает детям с тяжёлыми заболеваниями печени по всей России. За это время поддержку получили более 650 ребят из малообеспеченных семей, которые нуждаются в лечении и медицинском наблюдении.

В фонде говорят: с каждым годом врачи всё чаще диагностируют нарушения функций печени. Иногда маленьким пациентам жизненно необходима трансплантация. Только в 2020 году в России детям была сделана 131 операция по пересадке печени.

Чтобы помощь в лечении могли получить как можно больше малышей, фонд запускает кампанию в поддержку своих подопечных.

Условия акции «Борода для малыша» - очень простые. Ее участники - брутальные парни с роскошными бородами - обещают побриться, если соберут миллион рублей для детей с тяжёлыми заболеваниями печени.

Поддержать их может каждый: нужно лишь перевести в течение недели (с 24 мая по 1 июня) любую сумму на странице акции.

А если вы и сам - гордый обладатель роскошной бороды, то присоединяйтесь к участникам. Заводите персональную страницу для сбора средств и зовите друзей поддержать вас.

Если бородачам удастся собрать заявленную сумму, то 1 июня, в Международный день защиты детей, они сбреют свои бороды.

Участники акции приглашают друзей и знакомых поддержать общую цель

«Нам не привыкать. В прошлом году мы все разом побрились в знак уважения врачам. Тогда акция объединила 49 бородачей и 3 компании. Вместе у нас получилось собрать больше 1 500 000 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты медицинским работникам. Сейчас нашей помощи ждут дети. Бороды отросли, желание помогать тоже увеличилось», — говорит Павел Раковский, директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Жизнь как чудо».