В Татарстане вдруг припомнили Москве взятие Казани

Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Духовное управление мусульман Татарстана учредило новый Хэтер Коне – день памяти героев татарского народа. Но, похоже, политики в нем оказалось больше, чем скорби по павшим. О чем муфтий Татарстана Камиль Самигуллин тут же сообщил своим подписчикам в соцсетях, раскрыв истинную подоплеку:

«Сегодня 13-й день месяца Шавваль. В этот день в 959 году нашей эры Казанское ханство было захвачено войсками Ивана Грозного. Этой дате было посвящено сегодняшнее заседание совета старейшин правления».

И добавил вскользь, как бы намекая, что все беды татарского народа начались с падения Казани:

- В татарской истории были мученики и после 1552 года их тоже важно упомянуть…

Прочтет такую манифестацию исторически-неподготовленный гражданин и станет ему стыдно за коварную и жестокую Москву. И даже захочется немного покаяться за грехи предков – благо такой сейчас тренд на планете установился. Ну и что, что это случилось 469 лет назад? Предки виноваты – надо каяться. Хотя, в данном случае, это совсем необязательно. Открываешь монографию «Изменение состава элиты московского царства в 16 веке» и с удивлением читаешь:

«В состав знати московского государства входит большое число выходцев из присоединяемых земель, в частности татарской знати. Эта знать участвовала в походах русских войск на Казань. В 1548 г. на Казань вместе идут Бельский и Шиголей, а уже в 1551 г. шли туда в русском войске «казанские князи и мырзы», разрядная книга особо упоминает, что «царь с тем прислал дворецкого своего Шабаса князя Шамова».

А в следующей главе совсем уж удивительное:

«После взятия города «Шиголей становится наместником в завоеванной Казани и объединяет вокруг себя татарскую знать». Среди покоренных татарских мурз Иван Грозный также проводит чистку, после чего они включаются в состав московской знати.

То есть, в контексте общей российской истории, оказалось, что Москва создавала великое государство, в котором татарский народ дал начало десяткам дворянских родов Российской Империи. В отличии от «казанских сидельцев» пытавшихся заизолироваться в своем микро-ханстве. В котором, на тот момент, сел на престол сынишка крымского хана Сафа Гирея. А Крым в 16 веке был вассалом Турции, - так что Иван Грозный воевал не только за русские, но и татарские интересы против османских.

Действительно, прекрасный повод выбрал уважаемый муфтият для праздника. По границам России обстановка, как перед Первой мировой, - самое время припоминать обиды полутысячелетней давности и даже придумывать для этого специальные праздники.

Если следовать этой логике, дальше можно помянуть и «героев» волжско-татарского батальона «Идель-Урал», его немцы как раз в 1942 году организовали, - скоро юбилей! Тем более, бойцы легиона тоже против диктата Москвы сражались, - в тылу вермахта. В боевых действиях легион, правда, не принимал участия из-за массовых сдач в плен и контактов с партизанами. Но, все равно, интересный праздник может получиться: и большой подарок врагам России.