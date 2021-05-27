Еще более странное, чем Симба: Нюша раскрыла настоящее имя своей дочери

Два года назад Нюша стала мамой. Фото: Инстаграм.

Два года назад Нюша стала мамой: певица подарила дочку своему мужу, бизнесмену Игорю Сивову. Поклонники артистки были рады за пару, вот только странное имя новорожденной вызвало у всех недоумение. Звезда назвала дочку Симбой – в честь главного героя мультфильма «Король-Лев».

- Когда я и мой муж называли свою дочку так, мы прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет, но нам важно только наше мнение. Как мы решили, так и будет, -говорила Нюша.

Но оказалось, что это только часть правды. Как призналась Нюша в последнем выпуске YouTube-шоу «LOVECAST», при рождении они с мужем дали дочке двойное имя. Артистка рассказала, что на самом деле девочку зовут Серафима-Симба Сивова.

- Первое время мы не афишировали эту историю. Вообще, на самом деле она у нас Серафима-Симба. Ласковый вариант? Здесь уже как нравится. Мы ее зовем Симбусей, Симбочкой, - сообщила Нюша. Певица добавила, что спокойно относится к обсуждению имени ее дочки в соцсетях.

Певица рассказала, что ее дочку зовут Серафима-Симба Сивова. Фото: Инстаграм.

Нюша родила дочку в элитной частной клинике в Майами. Для нее Симба - первый ребенок, а вот у ее мужа уже были двое детей от предыдущего брака. Три года совместной жизни сделали Нюшу по-настоящему счастливой, хотя первоначально ее отношения с Игорем были не такими уж радужными. Певица познакомилась с будущим супругом во время гастролей – он был организатором ее концерта в Казани. Ради нее он бросил работу и перебрался в Москву. На момент знакомства с Нюшей Игорь Сивов был женат, но не говорил об этом. Бизнесмен до последнего скрывал от любимой штамп в паспорте. Когда Нюша узнала, что ее избранник несвободен, то очень расстроилась.

- Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать. Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь, — рассказывала певица.

По словам Нюши, она сразу поняла, что Игорь – мужчина всей ее жизни. Со временем его бывшая жена приняла ситуацию и смирилась с ней. Нюша считает своего мужа идеальным мужчиной – она уверена, что он прекрасный отец.