«Газпром нефть» поддержит студенческий стартап по быстрой зарядке электрокаров

Фото пресс-службы «Газпром нефти»

В Санкт-Петербурге состоялся финал конкурса студенческих стартапов EnergyHUB — startup competition, организованный при поддержке «Энерготехнохаба Петербург» и правительства Санкт-Петербурга. Эксперты пяти российских венчурных фондов выбрали победителем проект Powerplace — интеллектуальный силовой модуль для станций быстрой зарядки электромобилей. Его разработала команда выпускников ИТМО и ЛЭТИ. По итогам конкурса стартап получит финансирование от «Газпром нефти» и сообщества энергетических клубов петербургских вузов.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ КАК POWER BANK

«Преимущество нашего продукта — использование энергоэффективной элементной базы на основе карбид-кремниевых транзисторов, - пояснил разработчик команды проекта Powerplace Алексей Крыжановский. - Мы сами пишем программное обеспечение, поэтому можем управлять нагрузками и алгоритмом заряда, что позволяет увеличивать срок жизни аккумуляторов автомобилей. А еще наши модули реверсивные, то есть позволяют использовать электромобиль еще и как своеобразный power bank. Пока видим клиентами в основном иностранные компании — за рубежом сегмент быстрых зарядных станций является одним из быстро растущих. Сейчас мы на стадии доработки нашего продукта, готовим R&D, патентование и сертификацию. Финансы мы планируем привлекать в два раунда. На первом этапе понадобится порядка 9,5 млн рублей».

Призерами также стали команда ButaCorp (студенты СПбГТИ и МГТУ им. Баумана) с проектом по производству бутанола (органическое вещество, которое активно применяется в фармакологии и лакокрасочной промышленности) из микроводорослей и стартап FoamPlastics (СПбГТИ) с технологией получения пенопластов из бытовых пластиковых отходов. На развитие этих бизнес-проектов командам предоставлены денежные призы за второе и третье место от партнеров конкурса — фонда Orbita Capital Partners и компании «Хевел».

Всего в первом сезоне EnergyHUB — startup competition приняли участие более 50 студенческих стартапов из вузов Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России. В финал акселератора прошли три команды из СПбГТИ, а также проекты петербургских университетов ИТМО, ЛЭТИ, СПбПУ, ГУАП и СПбГМТУ. Столичные вузы были представлены студентами из МГТУ им. Баумана и объединенной командой из МГУ и ИТМО.

УМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«Сегодня наши молодые инженеры сделали первый шаг на пути технологического предпринимательства. Это очень важно, ведь мир изменяется за счет энергии идей и энергии человеческой, - пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. - Я желаю победителям запомнить этот момент, это старт на пути к вашим следующим достижениям».

В числе перспективных идей на конкурсе отмечены решения для управления подводными роботами, беспроводной зарядный комплекс для складских электропогрузчиков, приложение для дистанционного управления солнечными панелями, технологию улавливания парниковых газов, покрытие из эпоксидной смолы для защиты подводных конструкций и шельфовых нефтяных платформ.

Победителей определило экспертное жюри, в состав которого вошли управляющий партнер фонда Fuel for growth Андрей Зюзин, генеральный директор фонда «Новая индустрия» Татьяна Морозова, партнер фонда Orbita Capital Partners Алексей Прияткин, венчурный партнер AlmazCapital Александр Андреев и старший менеджер фонда Severstal Ventres Александр Литвинов.

«В EnergyHUB приняли участие десятки стартапов со всей страны с решениями для альтернативной, био и традиционной энергетики. Это очень высокий уровень, и такой уровень достигнут всего за год, - сообщил начальник департамента компании «Газпром нефть» Сергей Архипов. - Можно смело говорить, что в Петербурге успешно складывается молодёжный центр технологий и разработок энергетической отрасли — мы прошли фазу пилота, и выходим на полноценное масштабирование. А это значит — больше идей, больше запросов от энергетических корпораций, больше стартапов и больше корпоративных партнёров студенческим энергетическим клубам. Система эта абсолютно открытая для всех, кто хочет развивать „умную“ энергетику в России».

Напомним, EnergyHUB — startup competition — ежегодное состязание стартапов для энергетической отрасли. Проект запущен сообществом студенческих энергетических клубов вузов Санкт-Петербурга с целью поддержки студенческого технологического предпринимательства для энергетической отрасли. Старт второго сезона состязания состоится во втором полугодии 2021 года.