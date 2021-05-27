Хотя бы за 10 тысяч рублей: на аукцион выставили машину, в которую врезался пьяный Михаил Ефремов

Михаил Ефремов и его разбитый внедорожник на котором он совершил пьяное ДТП

Машину, в которую врезался пьяный актер Михаил Ефремов, выставили на продажу. Побитый фургон хотели продать за 180 тысяч рублей. Однако такую сумму никто не давал, поэтому пришлось выставить машину на аукцион.

Покупатель нашелся – нужно расплатиться

Прошел практически год после аварии на Смоленской площади, которую устроил российский актер Михаил Ефремов на личном Jeep Grand Cherokee. Он выехал 8 июня 2020 года на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada Granta, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался. Суд 8 сентября признал Михаила Ефремова виновным и отправил за решетку на восемь лет. Позже принято смягчение до 7 лет 6 месяцев. И до сих пор адвокаты добиваются дальнейшего смягчения наказания для раскаявшегося актера.

Машина, в которую врезался пьяный актер Михаил Ефремов

А тем временем на продажу выставили побитую Lada Granta ВИС-2349, в которой погиб Сергей Захаров.

- Авто после ДТП. Запчасти с авто отдельно не продаем. Левый передний удар, крыша, возможны скрытые повреждения. Цена 180 тысяч рублей, - значится в объявлении на «Авито».

Однако найти покупателя по такой цене не удалось, поэтому машину выставили на аукцион.

- Торги завершились, нашелся покупатель за 150 тысяч рублей. Мы готовы были продать хоть за 10 тысяч рублей – такая была стартовая цена на аукционе, - рассказала Наталья, представитель аукциона.

- А почему сейчас машина в статусе «может быть вновь выставлена на аукцион»?

- Человек выиграл торги, но еще не расплатился. Если до 31 мая деньги не внесет, то машина снова будет выставлена на аукцион.

Побитый фургон хотели продать за 180 тысяч рублей

Ремонт после ДТП не проводили

Машина была записана не на самого курьера Сергея Захарова, а на владельца интернет-магазина «Деликатеска». Автолюбители сразу же после ДТП обсуждали, что и штрафы за скорость, неправильную парковку шли не на водителя, а на владельца авто. Поэтому за самим Сергеем Захаровым штрафы не числились. Соответственно, и принимать решение о ремонте или продаже авто мог собственник.

В интернет-магазине «Деликатеска» сказали, что не в курсе продажи автомобиля. Попавший в ДТП фургон они давно не видели, так как всеми юридическими делами занималась страховая компания.

- На торги машину выставила российская страховая компания, - уточнила Наталья, представитель аукциона.

- А сколько обойдется ремонт машины?

- Мы не подсчитывали. Там левый передний удар и повреждение крыши. Но новый такой фургон 800-900 тысяч рублей, не дешевле.

В интернет-магазине «Деликатеска» сказали, что не в курсе продажи автомобиля. Попавший в ДТП фургон они давно не видели

Пока шли судебные заседания, машина являлась вещественным доказательством. При этом она стояла на обычной стоянке возле ОВД ЦАО – открытый паркинг. Автолюбители приезжали посмотреть, так как некоторые смотрели видеосюжеты по телевизору и задавались вопросом, а была ли в этой машине подушка безопасности? Как раз там на стоянке и нашли сдувшийся купол, который вытащили из руля и положили рядом на сиденье. Были вопросы и к ремню безопасности. Некоторые компании проводили краш-тесты (испытания машины на столкновение) и приходили к выводам, что вне зависимости от того, был пристегнут Захаров или нет, в этом автомобиле выжить не было шансов.

- Сейчас машина находится на улице Стандартной. Она ровно в таком же состоянии, как и год назад. Не проводились никакие работы после аварии. Покупателю предстоит ее транспортировать, - сказала Наталья.