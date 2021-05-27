«Сын родился!»: фигуристка Татьяна Волосожар второй раз стала мамой

27 мая утром в клиническом госпитале Лапино у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родился сын. Это – второй ребенок пары, в семье подрастает 4-летняя дочь Анжелика. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

27 мая утром в клиническом госпитале Лапино у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родился сын. Это – второй ребенок пары, в семье подрастает 4-летняя дочь Анжелика. Девочка осталась дома с бабушкой, пока мама рожала, а папа волновался в коридоре клиники.

Мы первыми поздравили Максима с пополнением в семействе. «Сын родился! Мы счастливы, все хорошо. Вес – 3 кг 950 грамм, рост – 55 см», - рассказал kp.ru Максим Траньков.

Он переживал и ждал появления малыша в коридоре – Таня решила рожать без мужа, в родзале она была только с врачами. Волосожар призналась – ей важно, что муж рядом: «Сами роды для меня женское таинство, поэтому мы заранее договорились, что Максим ждет за дверями родблока». Новорожденного сына папе вынесли, и он уже успел сделать первые кадры с малышом. А потом поехал домой – к дочке, семья живет неподалеку от Лапино.

Дома все готово к встрече наследника, обустроена детская, ждет сестричка и бабушка. Напомним, что второй ребенок в семье был запланированный, но о том, что беременна Волосожар узнала неожиданно – осенью, когда тренировалась в «Ледниковом периоде». Так что не телеэкранах мы видели олимпийскую чемпионку на первых месяцах беременности, однако она держала эту новость в секрете. Беременность протекала нормально, поэтому Волосожар до 7-го месяца работала в своей школе фигурного катания, а потом занималась дочкой и домашними делами. На работу выезжала уже изредка. Засиживаться в декрете спортсменка не собирается. Сейчас вместе с мужем они размышляют над именем сына. Окончательное решение пока не принято.

Перед родами Татьяна Волосожар рассказала нам о том, как протекала ее беременность: «Токсикоза практически не было - случалось мутное состояние, но я могла заниматься привычными делами. Предпочтения в питании другие. В первую беременность Максим скупал мне мандарины ящиками, а в этот раз хотелось каши овсяной с бананом. Капризов не было, я вообще не капризный человек. До последних месяцев я была подвижной и легко «носила» беременность».