«Слышу звон»: по всей России ожили таксофоны

Каждый день, в одно и то же время — 20:06, на улицах российских городов раздаются 15 звонков. Нет, это не начало фантастического фильма и не очередная городская легенда. На протяжении последней пары недель жители самых разных уголков нашей страны столкнулись с активизировавшимися таксофонами. Видео с ожившими «красными коробочками» появлялись в городских группах и пабликах, местных СМИ. Корреспонденты «Комсомолки» из нескольких регионов также убедились в этом лично после многочисленных сообщений от читателей.

ГЕРОЙ БЕЗ МАСКИ

При этом те, кто поднял трубку, всегда слышали одного собеседника. Он представлялся голосовым ассистентом Олегом — рассказывал, как не стать жертвой аферистов и не потерять свои деньги. И иногда даже наносил ответный удар. Некоторые очевидцы даже слышали, как помощник говорил с мошенниками и спамерами: активно троллил таких собеседников. Кто же этот герой — герой, которого россияне заслуживают?

Сегодня стало известно о том, что звонки таксофонов по всей стране — это кампания Тинькофф по обучению россиян противодействию мошенничеству через городские таксофоны.

Жителей страны через уличные телефоны обучают противостоять аферистам. Кампания является частью образовательных форматов Тинькофф по обучению навыков распознавания мошеннических и спам-звонков. «Таксофонную» акцию и впрямь проводит телефонный секретарь Олег. Во время звонков он дает жителям страны советы, как распознать мошенничество и защититься от него. А также демонстрирует наиболее частые сценарии разговоров с аферистами и уловки, которые они используют.

НОВАЯ НАДЕЖДА

По данным Тинькофф, в рамках компании было совершено почти 2 миллиона звонков. Участие в событии приняли почти полмиллиона жителей из 82,2 тыс. населенных пунктов страны. При этом, по оценкам компании, клиенты, которые ознакомились со сценариями обмана, на 30–40% реже попадают на уловки мошенников. И, похоже, что вскоре Тинькофф представит решение, в котором цифровой супергерой будет защищать людей от мошенничества и спама. Короткое расследование привело нашего сотрудника на сайт с эффектной презентацией «защитника Олега». На сайте – ролик, приоткрывающий завесу тайны, а под роликом — предложение узнать о запуске проекта первым. Неужели эпоха назойливых мошенников подошла к концу, и россияне могут спать спокойно?