В России вводят штрафы за «избыточный» сбор персональных данных: станет ли меньше спама и звонков от мошенников

Штрафы за «необоснованный» или «излишний» сбор персональных данных скоро появятся в России. Фото: Shutterstock

Штрафы за «необоснованный» или «излишний» сбор персональных данных скоро появятся в России. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин за заседании правительства 27 мая.

- Понятно, что нужно предоставить имя, фамилию при оформлении авиа- или железнодорожного билета. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билетов просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщать эту информацию. Под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения, - заявил Мишустин.

Чтобы узаконить эти штрафы, правительство подготовило изменения в закон «О защите прав потребителей».

- Очень хорошая и правильная инициатива. Чем сильнее компании ограничат в сборе персональных данных и чем больше будет контроля в этой сфере, тем лучше, - считает Ирина Зиновкина, директор по консалтингу компании InfoWatch. - Сейчас персональные данные собирают все, кто хочет, и непонятно, что с ними потом происходит.

По словам эксперта, с избыточным сбором персональных данных мы сталкиваемся постоянно. Скажем, в поликлиниках нас часто просят указать место работы, хотя их это совершенно не касается. Не менее богатый урожай информации стараются собрать интернет-магазины при регистрации или супермаркеты при оформлении накопительной карты.

- Для этих целей достаточно узнать имя и максимум номер телефона. Однако в анкетах они часто требуют указать все данные, какие только существуют, даже номер паспорта, - говорит Ирина Зиновкина. - После появления штрафов компании будут подходить к этому вопросу вдумчиво и отвечать за каждый пункт в своих анкетах. Если просят указать фамилию и инициалы или электронный адрес - значит, для этого должна быть веская причина. Собирать все данные «просто на всякий случай» больше не получится.

Перестанут ли нас теперь донимать мошенники от имени «службы безопасности банка»? Ирина Зиновкина считает: вряд ли таких звонков станет намного меньше, ведь номер телефона мы все равно указываем в большинстве анкет. И если он утечет к мошенникам, они будут бомбардировать его звонками. А вот поток навязчивой рекламы от магазинов, сотовых операторов и т. д. может и правда уменьшиться: чем меньше они о нас знают, тем труднее им понять, какой товар нам рекламировать. К тому же аферистам станет сложнее манипулировать данными наших паспортов в своих подлых целях.

- Есть, например, такой вид обмана: мошенники публикуют информацию о том, что их родственники якобы попали в аварию, и просят перечислить им деньги. Для подтверждения своей «честности» выкладывают фото паспорта или его номер. При этом владелец паспорта, естественно, не подозревает об этом, - рассказывает Ирина Зиновкина. - А люди думают: раз паспорт есть, значит, все это правда. И перечисляют деньги.

КСТАТИ

Как наказывают за махинации с личной информацией

Наказания за слишком вольное обращение с персональными данными в России уже есть. В частности, можно схлопотать штраф за «нарушение правил обработки» и «обработку, несовместимую с целями сбора персональных данных». Пример такого нарушения: вы сообщили магазину свой телефон, чтобы получать информацию об акциях на продукты, а его кому-то «слили» и вас завалили спамом о скидках на холодильники. И кстати, два месяца назад размеры штрафов выросли в два раза. Суммы теперь такие:

• от 10 000 до 20 000 рублей – для ИП,

• от 60 000 до 100 000 рублей – для юридических лиц.

За повторное нарушение штраф увеличивается:

• от 50 000 до 100 000 рублей – для ИП,

• от 100 000 до 300 000 рублей – для юридических лиц.

На сколько будут штрафовать за «избыточный сбор персональных данных», Мишустин не озвучил.

- Было бы хорошо, если бы размер штрафа зависел от размера компании и тяжести нарушения, - говорит Ирина Зиновкина. - Для одной компании 300 тысяч - непосильный штраф, однако для другой это маленький процент от ежедневной выручки.