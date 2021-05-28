Главные ошибки мужчин, которые хотят понравится женщинам

Вот же я - веселый, красивый, умный! Но не все так просто. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Факт: мир полон веселых, красивых, умных женщин, которые жаждут встретить мужчину. Исходя из этого некоторые считают, что проблема фактически решена: да вот же я - веселый, красивый, умный! Но не все так просто, мальчики.

ЖДУ ТЕБЯ. НЕТ, ЭТО Я НЕ ВАМ

Даже если вы отличный психолог и по внешнему виду безошибочно (как вам кажется) умеете определять женщину «в поиске», сделайте поправку на то, что ищет она не обязательно вас. Но попытаться и вам никто не мешает.

ДЕЛО МОЛОДОЕ

Вам, юноши. Не старайтесь казаться взрослее. Особенно по части одежды. Не заковывайте себя в офисные костюмы. Кстати: избегайте малейших намеков на ваш якобы богатый опыт общения с женщинами. Говорить на эту тему могут только мужчины, ровным счетом никакого подобного опыта не имеющие. Это касается и зрелых мужчин.

ДЕЛО НЕМОЛОДОЕ

Вам, зрелые мужчины. Не старайтесь казаться моложе. Особенно по части одежды. Бейсболки - только на природе. Зауженные джинсы - никогда. Штаны типа бермуды - никогда-никогда. Повязанные декоративными узлами пестрые шарфики - только когда прохладно. Или если вы Никита Михалков.

БЕЗ ОСОБОГО БЛЕСКА

Если вы мужчина в возрасте и вам по-прежнему нравятся молодые девушки, это неплохо вас характеризует, но вовсе не означает, что и вы тоже по-прежнему нравитесь молодым девушкам. А «блеск в глазах», который вы себе приписываете и который, по вашим предположениям, сводит с ума женщин, - это все утешительные сказки для мальчиков в годах.

ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ОТМЕНЯЕТСЯ

Вы познакомились с женщиной сильно моложе себя. А она еще и постоянно подчеркивает, что своих сверстников не очень-то любит, потому что они все какие-то пустые и жизни не знают. Вот зрелые мужчины...

Примите этот комплимент, но не торопитесь с выводами. Зрелые мужчины в глазах девушек хороши в основном тем, что с ними есть о чем поговорить, они умеют себя вести, много знают. И главное - они не сексуально озабоченные юнцы. Вот вы как раз такой мужчина, с вами можно отдохнуть от этого оголтелого сексизма.

Но спать она все равно будет с сексуально озабоченными юнцами. И потом смотреть на вас влюбленными глазами, думая о том, что вы не такой, как все.

БРОСАЙ КУРИТЬ, ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ

Если у вас плохая фигура, займитесь спортом. Если не помогает, научитесь маскировать недостатки гардеробом. Но помните, рубашка навыпуск ваше пузо не маскирует. Лучше всех знает, как вам себя подать, ваша женщина. Но она не станет вашей, если вы сами себя ей подать не сумели.

СИЛА ЕСТЬ

Если у вас атлетическое телосложение, его тоже научитесь маскировать. Многие женщины недолюбливают качков, считают их тупыми (хотя втайне завидуют Наташе Королевой: «Эх, какого Тарзана себе урвала»). Все ваши бицепсы я смогу увидеть, если захочу познакомиться с вами поближе. Но чтобы захотелось, обаять меня сначала придется чем-то другим.

ДИАЛОГИ О ПРЕКРАСНОМ

Побольше читайте. В том числе и «женской» поэзии. И когда дама вдруг мечтательно произнесет: «друзей моих прекрасные черты...», лучше не отделываться репликами типа «да уж», а примерно с той же степенью мечтательности подхватить:

«...появятся и растворятся снова». Всё - она ваша навеки.

Но тут важно не переборщить, и если женщина вдруг говорит «мне нравится», вовсе не обязательно продолжать «что вы больны не мной». Может, она просто хотела вам сообщить любимую марку духов, а это поэтическое продолжение воспримет как попытку перевести разговор на другую тему, чтобы не тратиться на подарок.

А вообще крепко подумайте, стоит ли вам продолжать отношения с дамой, которая при вас говорит стихами.

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ. И ТУТ ЖЕ РАЗОШЛИСЬ

Не спрашивайте: «Кто вы по гороскопу?». Женщины считают: астрология - их привилегия, которой они с мужчинами не делятся. Дождитесь, когда она сама задаст вам этот вопрос, ответьте: «Телец» (даже если вы Стрелец) - и бегите, не дожидаясь уточняющих вопросов.

НЕ СМЕШНО

Не пытайтесь сразу завоевать женщину с помощью чувства юмора. Для начала неплохо уточнить, какой тип юмора нам нравится: Петросян, Павел Воля, Слепаков, Марк Твен, Ярослав Гашек... Кстати: анекдоты - самый неподходящий формат, приравнивается к домашней заготовке.

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Никогда ничего не говорите просто так, лишь бы поддержать разговор. Вы сидите в кафе, мимо проходит девушка с татуировкой дракона. И вы говорите, что не можете понять девушек, которые себя так уродуют. И вообще это дикость.

А у вашей дамы, между прочим, симпатичная татуировка бабочки на пояснице, но вы ее никогда уже не увидите…