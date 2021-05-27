Протасевич пытался устроиться в минскую «Комсомолку», но не работал в ней

В 2017 году Роман Протасевич приходил пробовать свои силы в редакцию «КП» в Белоруссии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этой неделе вдруг выяснилось, что задержанный в Белоруссии основатель сетки телеграм-каналов Nexta Роман Протасевич в 2014-15 годах служил в неонацистском батальоне «Азов», принимая участие в боевых действиях на территории Донбасса.

«Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины, - рассказал на встрече с парламентариями Александр Лукашенко. - Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж».

Возник резонный вопрос, если об этом было известно, то почему Роман Протасевич, вернувшись на родину, не был задержан и спокойно прожил в стране вплоть до конца 2019 года. Белорусский политолог Алексей Дзермант попытался ответить на этот вопрос: «Про то, была ли действительно на него информация о его службе в «Азове» и если была, то почему он не задерживался, лучше спрашивать правоохранительные органы. Но я хочу напомнить, что работал он, кроме прочего, например, в «Комсомольской правде» в Белоруссии», а уехал в Польшу для ведения Нехты через Москву, и там его не задерживали…»

В 2017 году (с Донбасса он вернулся, напомним, в 2015-м) Роман Протасевич действительно приходил пробовать свои силы в редакцию «КП» в Белоруссии. Наравне с десятками других студентов и практикантов. Никаких трудовых соглашений издание с ним не заключало. В штате он никогда не числился, сотрудничали исключительно на гонорарной основе , - как и с десятками других внештатников, - около двух месяцев. Пока не поняли, что за счет «Комсомолки», прикрываясь редакционными заданиями, он прокачивал личные соцсети, срывая сроки сдачи материалов в газету. На том и распрощались.

Роман Протасевич, к слову, сотрудничал со многими белорусскими СМИ, в том числе – государственными. И довольно странно ставить им это в вину, если к будущему главному рупору и провокатору оппозиции не было претензий со стороны силовиков. У средств массовой информации нет собственных спецслужб, чтобы устроить доскональную проверку. Тем более, что Протасевич, на самом деле, совсем не афишировал свое боевое прошлое. В беседе с тем же блогером Юрием Дудем он сказал, что на Донбассе работал фотографом. А интервью о своей службе в «Азове» давал анонимно - без лица и фамилии. Сопоставить их с Протасевичем стало возможно только после его задержания – в изъятом у него телефоне оказались фотографии из зоны боевых действий и соответствующие переписки.

Поэтому вопросы, все-таки, должны быть не к «Комсомольской правде» в Белоруссии» и другим СМИ, в которых пытался работать Роман Протасевич, а, как правильно заметил Алексей Дзермант, к правоохранительным органам. В конце концов, что сейчас им мешает дать юридическую оценку действиям ветерана неонацистского подразделения на юго-востоке Украины?