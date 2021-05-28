Пациентам французской больницы показали видео для взрослых

Вместо анонсированного футбольного матча по телевизору транслировали… порнофильм

В отделении неотложной помощи больницы французского Байонна ночью прошлой субботы было особенно шумно и жарко. Вместо анонсированного футбольного матча по телевизору транслировали… фильм для взрослых.

«Вот как лечат здешних больных, - тут же полетели сообщения в соцсети от людей, находившихся в тот момент в этом лечебном учреждении. - Добро пожаловать в отделение неотложной помощи!».

Пользователи Интернета сразу же стали обсуждать - а может это сделано специально, для скорейшего выздоровления пациентов. Ведь ничто так не повышает тонус организма, как уровень тестостерона в крови.

Но оказалось все намного прозаичнее: управляющий лечебным учреждением Мишель Гланес заявил, что показ фильма для взрослых не более чем техническая ошибка.

Доступ к телеканалам больнице обеспечивает компания-провайдер, которая просто забыла включить программные фильтры. Из-за этого произошел сбой, и платный канал для взрослых, который был заблокирован, оказался в свободном доступе. Фильм для взрослых показывали всего 20 минут, а вот обсуждают в больнице его уже почти неделю.

- Это не злонамеренный акт, компания, с которой мы заключаем контракт, принесла нам извинения, - пояснил Гланес. – Жаловаться никто никому не будет. Такое бывает.

Но и показывать эротические фильмы, которые, возможно, могли бы быстрее ставить пациентов на ноги, пока не планируется. Хотя, судя по откликам врачей, «новая методика» пошла некоторым больным на явную пользу.