В Барвихе обокрали бывшего сенатора и заместителя Юрия Лужкова

72-летний политик Олег Толкачев — человек довольно известный и влиятельный. Фото: Юрий Машков/ТАСС

72-летний политик Олег Толкачев — человек довольно известный и влиятельный. В разные годы он был сенатором и представителем от Москвы в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, заместителем Юрия Лужкова в правительстве Москвы, руководил департаментом экономической политики и развития столицы. У Олега Михайловича внушительный послужной список и множество различных наград и памятных знаков, полученных за годы усердной работы. Одну из таких наград недавно похитили из его дома в элитной Барвихе.

Несколько дней назад в его коттедж, расположенный на территории престижного поселка на Рублевке, кто-то проник. Ранним утром, когда в доме еще все спали, неизвестные воры аккуратно отжали окно на втором этаже и забрались в коттедж. Преступники действовали настолько тихо, что никто из домочадцев не проснулся, а о самой краже узнали уже утром, когда заметили взломанное окно. Осмотрев дом, Олег Михайлович обнаружил, что пропали несколько дорогих вещей - сумка «Prada» и один памятный наградной знак.

«В полицию обратился 72-летний политик Олег Толкачев. Мужчина сообщил о том, что неизвестные проникли в его загородный дом и похитили ценные вещи. Общий ущерб от действий воров составил 140 000 рублей. Грабители залезли в коттедж среди ночи и скрылись с места до того, как их кто-то заметит.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время оперативниками возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ - Кража с незаконным проникновением в жилище. Неизвестно почему воры взяли только одну сумку и наградной знак, возможно их кто-то спугнул или грабители не ожидали, что в доме кто-то есть. На эти вопросы предстоит ответить следствию после того, как оперативники задержат неизвестных воров, вломившихся в особняк экс-сенатора.

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