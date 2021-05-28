Сергей Степашин: Шесть лет назад Асад сказал - я не Янукович, я из Дамаска не убегу

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, Башар Асад стал президентом Сирии еще на 7 лет. Почему я вам звоню?

- Потому что мы с тобой вместе у него были 6 лет назад.

- Да. Вы отвезли первое письмо Владимира Путина Башару Асаду, а я брал у него интервью. В письме было, по-моему, предложение к конструктивному сотрудничеству, а в интервью мы говорили о перспективах.

- Да. Ну, и на словах меня просили передать о нашей поддержке (борьбы Асада против террористов – А.Г.). Для него это было чрезвычайно важно. Ты помнишь его потрясающую обратную реакцию, он сказал: «Передайте Владимиру Путину, я не Янукович, никуда из Дамаска не убегу».

- Да, я помню.

- Вот так оно и есть. На самом деле это очень важно. Потому что 6 лет назад ситуация была аховая, готовилась даже эвакуация нашего посольства. ИГИЛ* стоял у ворот Дамаска. Ну, ты помнишь все эти выстрелы, обстрелы.

- Да не то что обстрелы, канонада была круглые сутки.

- Он (Асад – А.Г.) работал, работали школы. Это очень важно психологически, и не только для Сирии, арабского мира в целом. Поэтому в голосовании, которое (сейчас) прошло (в Сирии), для меня очевидно, сомнений не было, что люди его поддержат. Особенно сейчас, после того как основные группировки террористов разбиты.

Об одном сожалею. Я слышал, как говорят американские специалисты, мол, 8 миллионов беженцев не голосовали. Это, конечно, плохо. Но плохо не только то, что они не голосовали, а то, что они не возвращаются назад. Я не раз это говорил и президенту, и председателю парламента, с которым я встречался два года назад здесь, в Москве, о том, что сирийцам пора возвращаться, особенно молодежи, и обустраивать свой дом, защищать его. Что же они сидят, кто в Ливане, кто в Европе? Вот такая, я думаю, повестка дня должна быть главной для Башара Асада. И плюс восстановление экономики.

- Вы все-таки генерал-полковник, и вы ничего не сказали о военной составляющей. Мы же с вами потом еще дважды были в Сирии.

- Безусловно, военная помощь России была решающей, чего там говорить. Но важно еще и другое. Когда началась, по сути дела, сначала гражданская война, а потом интервенция ИГИЛ*, переросшая уже в бандитизм на самом деле, сирийская армия была в тяжелом состоянии, я прямо скажу и откровенно. Мне есть, с чем сравнивать. Я встречался в свое время со старшим Асадом в 1997-м году, когда международную правовую комиссию российско-сирийскую возглавлял, встречался с их министром обороны, посещал их базы тогда. Конечно, в то время армия была серьезно подготовлена. Но к 2015-му году она была просто истощена. А сейчас сирийские вооруженные силы восстанавливаются. И сегодня уже есть абсолютная убежденность и уверенность, что армия боеспособна и готова защищать свою родину.

- Скажите, а вы будете президенту Сирии сейчас звонить, поздравлять?

- Звонить я не буду, конечно, а поздравление через посольство направим обязательно, тем более мы лично знакомы. Вы знаете, ИППО (Императорское православное Палестинское Общество, которое возглавляет Сергей Степашин – А.Г.) в Сирии знают. Мы первыми начали оказывать гуманитарную помощь, а потом уже подключилось правительство.

Главное – мира, благополучия и добра сирийскому народу, замечательной стране, гордой, красивой и, я думаю, процветающей в недалеком будущем.

- А вы можете передать приветы и от «Комсомольской правды» президенту Асаду?

- Хорошо, договорились.

- Предстоящие 7 лет президентства Башара Асада, какими они должны быть?

- Прежде всего - восстановление территориальной целостности страны. Потому что и сейчас небольшая территория Сирии находится вне зоны контроля правительства. Второе – это возвращение беженцев. Их много, и они должны работать у себя дома. И третье – это, конечно, восстановление экономики. Потому что Сирия до трагических событий была одной из самых процветающих стран Ближнего Востока. Это очень важно. Но, я очень рассчитываю, что те страны, которые в свое время отвернулись от Сирии (я не беру США, тут своя повестка), так называемые «заливные» ( в зоне Персидского залива –А.Г.) страны Ближнего Востока должны тоже поддержать своих братьев.

ИГИЛ, ИГ* - террористическая организация, запрещенная в РФ.