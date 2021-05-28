В Москве встретились министры обороны России и Армении

Коллеги обсудили вопросы региональной безопасности связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Москве состоялась рабочая встреча между министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу и его армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.

- Укрепляем наше военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего – ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), - заявил Шойгу, открывая рабочую встречу.

Министр поздравил Арутюняна и весь армянский народ с государственным праздником – Днем Республики: "…хочу поздравить вас с национальным праздником, который сегодня отмечает вся Республика, и в этот день вы нашли возможным приехать в Москву, это говорит о том, что отношения между нашими странами по – прежнему находятся на очень высоком уровне и наше стратегическое партнерство мы продолжаем развивать и углублять".

По словам Шойгу между странами "успешно реализуются соглашения о создании Объединенной группировки войск наших вооруженных сил и Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе, а показателем высокого уровня двустороннего сотрудничества является функционирование в Армении 102-й российской военной базы, которую рассматриваем как важный фактор обеспечения региональной безопасности". Все эти меры, по мнению министра, являются залогом коллективной безопасности.

Российский министр пригласил Вагаршака Арутюняна на IX-й Московскую конференцию по международной безопасности, которая состоится в июне, а в августе - сентябре на Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2021". Гость принял приглашение, и заметил, что сотрудничество между ведомствами сегодня развиваются "очень успешно".

После этого коллеги обсудили вопросы региональной безопасности связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе и все другие "острые проблемы".