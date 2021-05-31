Почему пенсионеры предпочитают покупать недвижимость с помощью кооператива

Пенсионерка из Чехова Московской области Ирина Алексеевна в прошлом году с помощью кооператива переехала с окраины этого города, из квартиры на первом этаже без балкона, в центр — в комфортабельную квартиру с балконом и евроремонтом.

До знакомства с кооперативом она предпринимала несколько попыток купить квартиру в рамках альтернативной сделки, но всякий раз требовалась внушительная доплата, а значительных свободных средств ни у самой Ирины Алексеевны, ни у ее близких не было.

Вот что она сама рассказывает: «Что делать, брать кредит? — думала я. Во время этих раздумий и познакомилась с кооперативом, изучила его условия — покупка квартиры в рассрочку, без процентов. Приняла решение вступить в кооператив и приобрести объект недвижимости с его помощью».

Ирина Алексеевна продала свою прежнюю квартиру, временно переехала к одному из родственников, а вырученную от продажи квартиры сумму внесла в качестве первоначального паевого взноса — 35% — за приобретение новой квартиры с помощью кооператива. Около года она стояла в очереди на покупку квартиры, затем, когда очередь подошла, примерно две недели подбирала варианты покупки квартир в новых комфортабельных домах в центре Чехова. Варианты проходили проверку со стороны юристов, привлеченных кооперативом, также производилась их независимая оценка. С их помощью был отобран оптимальный для пайщицы вариант, и кооператив приобрел объект недвижимости в ее интересах.

Квартира чуть больше 40 кв. м стоимостью около 4 млн рублей. Ежемесячный платеж — немногим более 23 тыс. рублей, из которых 2 тыс. рублей — членские взносы в кооператив. «В результате моя переплата составит за десять лет значительно меньшую сумму, чем я заплатила бы в качестве доплаты при «обмене» одной квартиры на другую, — говорит Ирина Алексеевна. — Я очень довольна, что нашла такой вариант решения своей жилищной проблемы, и советую его другим».

Москвичка Надежда приобрела для своих пожилых родителей с помощью кооператива двухкомнатную квартиру в подмосковных Озёрах — живописном городе на берегу Оки. Родители, жившие в Подмосковье, давно мечтали о переезде в этот город. Но ипотечный кредит для приобретения квартиры получить не удавалось. Надежда вспоминает: «Возраст у ваших мамы и папы не тот», — говорили нам с родителями в банках. Сейчас я рада, что кредит не одобрили: если бы одобрили, мы бы не вступили в кооператив, благодаря которому недвижимость приобретается с минимальной переплатой».

Квартира почти 47 м стоимостью чуть более 2 млн рублей. За несколько месяцев родители Надежды накопили на счете в кооперативе 35% от стоимости квартиры, потом год стояли в очереди на покупку квартиры. Подобрали и проверили с помощью юристов объект недвижимости, провели независимую оценку. В результате купили в рассрочку на десять лет. Ежемесячный возвратный платеж кооперативу за приобретенную квартиру — около 12 тыс. плюс 2 тыс. рублей — членский взнос в кооператив.

Надежда сделала в квартире родителей ремонт. Задолженность перед кооперативом она и ее родители планируют погасить досрочно, учитывая, что квартира недорогая. «Тогда переплата по членским взносам в кооператив окажется еще меньше», — говорит Надежда.

Москвичке Татьяне Иннокентьевне ее дети в мае этого года сделали отличный подарок на 72-й день рождения — помогли приобрести с помощью кооператива двухкомнатную квартиру в шестиэтажном «сталинском» доме в московском районе Измайлово рядом с Измайловским парком. О квартире в «сталинке» она давно мечтала — это очень качественное жилье: трехметровые потолки, большие окна, теплосберегающие стены толщиной 80 см. В такой квартире она когда-то жила в юности и хотела встретить в ней осень жизни.

Кооператив помог ей осуществить эту мечту. Татьяна Иннокентьевна и ее дети с помощью кооператива подобрали оптимальный вариант квартиры: наилучший по цене, «чистый» юридически и с потенциалом роста стоимости. Квартира стоит чуть более 10 млн рублей. Это меньше, чем в среднем по рынку, так как она нуждается в капитальном ремонте. При этом Татьяна Иннокентьевна будет жить на минимальном удалении от близких, в шаговой доступности от парка, магазинов, учреждений медицинской и социальной инфраструктуры.

Пайщица примерно год накапливала на счете в кооперативе средства на первоначальный паевой взнос — 35% от стоимости квартиры (чуть более 3 млн 600 тыс. рублей). Часть суммы вносила за счет накоплений, сдачи другого своего объекта недвижимости в аренду, кроме того, помогли дети. Затем еще чуть больше года Татьяна Иннокентьевна стояла в очереди на приобретение квартиры, примерно месяц заняли выбор объекта недвижимости, его проверка юристами и независимая оценка.

В начале мая этого года Татьяна Иннокентьевна стала обладательницей квартиры и начала в ней ремонт — опять-таки с финансовой помощью детей. Ежемесячный возвратный платеж за квартиру составляет чуть более 56 тыс. рублей плюс 2 тыс. — членские взносы в кооператив. «Кооператив предложил прекрасные условия, — говорит она, — размер переплаты при любом другом варианте покупки оказался бы гораздо больше».

Таким образом, пенсионеров в кооперативе привлекает то, что они не сталкиваются с возрастными ограничениями, которые существуют во многих других организациях, их дети имеют возможность оказывать им прямую финансовую помощь, выступая в качестве пайщиков кооператива и при этом официально предоставляя приобретенные квартиры своим пожилым родственникам. И минимальная переплата за объект недвижимости: членские взносы в кооператив, оплата юридической проверки и независимой оценки, госпошлины за объект недвижимости, налоговая нагрузка составляют относительно небольшую сумму от стоимости квартиры. Эти факторы делают для них приобретение недвижимости с помощью кооператива максимально привлекательным.