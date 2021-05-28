В помощь работодателям: заботитесь о здоровье сотрудников - получите бонус

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На какие профилактические меры можно направлять средства Фонда соцстраха

В соответствии с приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н (на сегодня действует в редакции от 23.06.2020) в перечень профилактических мер, на которые страхователь (то есть работодатель) вправе направлять средства ФСС РФ, входят такие мероприятия:

• проведение специальной оценки условий труда;

• мероприятия по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

• обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам безопасного ведения работ, а также действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте определенных категорий работников (определен приказом Минтруда России от 10.12.2012 г. № 580н);

• приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, средств индивидуальной защиты, изготовленных на территории государств - членов Евразийского экономического союза, в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и (или) на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств;

• санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

• проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

• обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, для которых указанное питание предусмотрено соответствующим Перечнем (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 46н);

• приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);

• приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);

• приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;

• приобретение приборов (устройств, оборудования) для обеспечения безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов;

• приобретение приборов (устройств, оборудования), непосредственно обеспечивающих проведение обучения и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ;

• Работодатели могут использовать средства Фонда на профилактические меры для сокращения профзаболеваний и травматизма только в том случае, если своевременно уплачивают страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Объем средств, направляемых на финансовое обеспечение таких мер, не может превышать 20% от сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями.

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Однако объем средств, направленных на эти цели, может быть увеличен до 30% сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год, при условии направления работодателем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством (предпенсионного и пенсионного возраста).

При этом страхователь самостоятельно определяет направления расходования выделенных средств в рамках утвержденного перечня и согласно планам мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.

Все российские работодатели по закону ежемесячно отчисляют страховые взносы в Фонд социального страхования (ФСС РФ). В случае, если работники при исполнении своих трудовых обязанностей пострадают от производственной травмы или профессионального заболевания, Фонд обеспечивает серьезную господдержку: от денежных выплат до различных видов реабилитации. В то же время приоритетным направлением во всем мире и в нашей стране сейчас считается профилактика трудовых травм и профзаболеваний. Если работодатели направляют деньги на профилактические мероприятия (официально они называются «предупредительные меры»), то эти суммы в определенном объеме могут быть компенсированы за счет средств ФСС РФ. «Комсомолка» узнала подробности: как ответственным работодателям воспользоваться таким «бонусом» на практике.

КУДА И КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ

Для получения разрешения на использование части сумм страховых взносов на проведение предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователю (то есть работодателю) нужно обратиться в отделение Фонда соцстраха по месту регистрации.

Важно: чтобы воспользоваться правом на компенсацию за профилактические меры в текущем году, нужно успеть подать заявление с необходимым пакетом документов до 1 августа того же года.

К заявлению прилагаются:

• план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году;

• копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда;

• копия (выписка из) коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и представительным органом работников);

• комплект документов (копии документов), обосновывающих необходимость финансового обеспечения предупредительных мер, включенных страхователем в план финансового обеспечения предупредительных мер.

ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Подать документы на финансовое обеспечение предупредительных мер можно следующими способами:

1. В электронном виде через портал государственных услуг.

2. По почте в региональное отделение Фонда социального страхования РФ, с указанием номера филиала.

3. В центрах обслуживания региональных отделений Фонда.

4. Через МФЦ в любом районе города.

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Приказы, которыми регулируются основные вопросы

Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников осуществляется в соответствии:

• с приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»;

• приказом ФСС РФ от 07.05.2019 № 237 «Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»