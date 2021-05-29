Швейцария - Россия 29 мая 2021: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2021

Россия будет играть против Швейцарии. Фото: REUTERS

Сборная России по хоккею в субботу, 29 мая, проведет свой очередной матч на чемпионате мира по хоккею. После крепкой победы над Данией со счетом 3:0 предстоит помериться силами с командой Швейцарии, которая успела наделать немало шума на турнире до встречи с командой Валерия Брагина. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМ-2021 по хоккею Швейцария - Россия 29 мая 2021.

Статистика личных встреч Швейцария - Россия 29 мая 2021 года

Россия последний играла против Швейцарии на ЧМ-2019. И тогда в рамках матча группового турнира была победа 3:0 19 мая 2019 года. В целом же за 19 матчей 14 раз побеждали наши, 2 раза - швейцарцы.

Прогнозы на матч Швейцария - Россия 29 мая 2021 года

Сборная России выйдет на поединок против Швейцарии в ранге фаворита. И должна добиться победы. Однако турнир 2021 года подарил уже немало сенсаций.

Пару дней назад наши победили Данию 3:0 на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Трансляция матча Швейцария - Россия 29 мая 2021 года

Трансляция матча Швейцария - Россия пройдет 29 мая 2021 года и состоится в прямом эфире на Первом канале, начиная с 16:15 по московскому времени.