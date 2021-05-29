На ПМЭФ-2021 будет работать студия «Комсомолки»

Гостями студии «КП» (она расположена в павильоне G) станут ключевые спикеры ПМЭФ-2021

2-5 июня состоится Петербургский международный экономический форум. Это будет первое масштабное деловое мероприятие, которое пройдет в России и мире после начала пандемии.

Несколько лет подряд «Комсомольская правда» выступает информационным партнером форума. Для освещения его работы медиагруппа использует все свои ресурсы: газету «Комсомольская правда», сайт kp.ru, Радио «Комсомольская правда», каналы в социальных сетях.

Гостями студии «Комсомолки» (она расположена в павильоне G) станут ключевые спикеры ПМЭФ-2021: члены правительства, губернаторы, топ-менеджеры банков и крупнейших корпораций. Журналисты экономического отдела «КП» обсудят с ними основные вопросы деловой повестки форума. Аудио- и видеозапись интервью будут оперативно размещены на сайте kp.ru, цитаты и комментарии озвучены на Радио «Комсомольская правда».

Новости, заявления спикеров, репортажи с пленарного заседания и деловых сессий, спортивной и культурной программ, видеосюжеты будут публиковаться на сайте kp.ru в разделе «ПМЭФ-2021».

Кроме этого к форуму «Комсомолка» подготовила деловой глянцевый журнал «Россия и мир: победить пандемию», куда вошли интервью с основными участниками форума, аналитические публикации, авторские материалы ведущих российских экономистов. Специальный выпуск тиражом 5 000 экземпляров выйдет на двух языках – русском и английском для иностранных участников форума.

Журнал будет размещен на площадке проведения форума в КВЦ «Экспофорум»; в VIP и бизнес-залах международного аэропорта «Шереметьево» и в аэропорту «Пулково»; в бизнес-классах самолетов «Аэрофлота», выполняющих рейсы Москва- Санкт-Петербург, в скоростных поездах «Сапсан». Издание доставят в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Совет Федерации РФ, в крупнейшие компании и корпорации. Электронная версия журнала размещена на сайте kp.ru (более 70 млн. уникальных посетителей в месяц) в разделе «ПМЭФ-2021».

Оператор Петербургского международного экономического форума - Фонд Росконгресс.

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