Герой-таджик получил гражданство России спустя 15 лет ожидания

Мало кто в Екатеринбурге догадывается, что за плечами гастарбайтеров Мирбако и Лутфулло - героическое прошлое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот День пограничника стал двойным праздником для бывшего бойца легендарной 12-й заставы Московского погранотряда, таджика Мирбако Додоколонова, живущего и работающего в Екатеринбурге. Накануне он получил паспорт гражданина Российской Федерации, о котором мечтал почти 15 лет.

О тех событиях и дальнейшей судьбе рядового Мирбако Додоколонова и его друга, еще одного участника боя на 12-й заставе Лутфулло Бобоеве, «Комсомолка» рассказывала в одной из публикаций.

Знаменитый бой на 12-й погранзаставе произошел 13 июля 1993 года. Со стороны Афганистана в Таджикистан в тот день пыталась прорваться крупная группировка боевиков, в том числе, из «Аль-Каиды» и «Талибана»* (запрещены в РФ). Почти 11 часов 48 бойцов погранслужбы России, в числе которых были и призывники из Таджикистана, отражали атаки превосходящих сил противника. И выполнили свой долг, не пропустив террористов. Об их подвиге сняли сериал и художественный фильм «Тихая застава».

В том бою рядовой Мирбако Додоколонов совершил настоящий подвиг. Патроны были уже на исходе и в этот момент он вдруг рванул в передовые окопы, а оттуда — в Дом офицерского состава. Фигура молодого пограничника исчезла в разрывах мин и гранат и друзья уже не чаяли увидеть его живым. Но тот спустя время появился. Весь в крови, но живой! И с целым ящиком патронов! Этого хватило, чтобы отбить еще несколько атак боевиков.

Из 48 бойцов в тот день погибли 25. Шестеро героев-пограничников указом Ельцина были удостоены звания Героя России (четверо — посмертно). В президентском указе №1048 «О награждении государственными наградами Российской Федерации военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации» есть и его фамилия — «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга» он был награжден орденом «За личное мужество».

Знаменитые кадры хроники 1993 года. На переднем плане (крайний слева) - Мирбако Додоколонов. Несколько часов назад он совершил подвиг. Фото: youtube.com

Эта награда на долгие годы потом станет охранной грамотой Мирбако — как и многие его земляки, он уехал на заработки в Россию, где пополнил ряды гастарбайтеров, и силовики при проведении миграционных рейдов, каждый раз отпускали его, узнав, за что он получил орден.

Правда, награда не помогла ему стать гражданином России. Почти 15 лет Мирбако ходил по всевозможным инстанциям, но везде один и тот же ответ — понимаем, что награда высокая, но она не дает преимуществ при получении гражданства РФ, в общем порядке, гражданин гастарбайтер…

- Обидно, - говорил мне Мирбако Додоколонов, с которым мы встретились в Екатеринбурге два года назад. - Служили в российских погранвойсках (и в указе о награждении мы названы военнослужащими погранвойск России), но паспорт так и не давали. Хотя мы не думали тогда, Москву или Душанбе защищаем, за одну большую Родину бились… И всех наших пацанов погибших поминаем, независимо от национальности: Андрея, Махмадулло, Юрия, Тимура, Назира, Александра, Аслетдина, Михаила, Рабадана...

И вот на днях его мечта стала явью. Накануне Дня пограничника Мирбако Додоколонов, наконец, перестал быть мигрантом, получив паспорт гражданина России.

- Очень рад, что стал россиянином, спасибо всем, кто помогал! - рассказал Мирбако «КП». - Очень много сделали наши ребята, ветераны-пограничники Екатеринбурга. Планов много. Будем жить, работать. А еще я задумался свой дом построить. Конечно, здесь, в России, где я больше не чужой.

*Террористические организации, запрещенные в России.