Депутатов Госдумы выселят из пятизвездочных гостиниц: народных избранников приучают к экономии

Депутатам Госдумы придется жить скоромнее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме нашли новый способ снижения расходов на депутатский корпус. Новация приурочена к началу работы депутатов нового созыва.

- На протяжении всего нынешнего созыва идет работа по сокращению трат: в бюджет ежегодно возвращалось от 700 млн. руб. до 1 млрд 300 млн руб. Задачу по экономии бюджетных поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Экономия идет по разным статьям. Это и оптимизация трат депутатов на автотранспорт в регионах, и на авиаперелеты. Сейчас найден еще один способ снижения расходов, связанный с особенностью этого года и началом работы нового созыва, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

По закону о статусе депутата Госдумы народные избранники имеют право на служебное жилье. Вот только предоставляют его не сразу: несколько месяцев уходит на сбор обосновывающих документов и подготовку помещений. На это время приехавшие из регионов депутаты, не имеющие своего жилья в Москве, расселяются в гостиницах. В прежние созывы депутатам предоставляли одноместные номера в пятизвездочных гостиницах в самом центре Москвы. На этот раз избранным депутатам предстоит жить в гостиницах поскромнее. Решили, что звездность гостиниц вполне можно понизить до «четверки» без всякого ущерба для работы парламентариев.

- Закупка гостиничных услуг будет проходить по открытому аукциону. Уже собираются коммерческие предложения потенциальных участников конкурса: это гостиницы уровня не ниже 4-х звезд, находящиеся в пределах Третьего транспортного кольца и с большим номерным фондом. Запрашивается цена стандартного номера с одноместным размещением без включения питания, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин.

Как стало известно «Комсомолке», средняя стоимость гостиничного номера будет определена из расчета 4 звезды, а затем отели будут состязаться в конкурсе за звание победителя. Пятизвездочные гостиницы, желающие принять участие в конкурсе, волей-неволей тоже будут вынуждены снизить цены.

- Мы рассчитываем на значительное понижение цены за номер в ходе открытого аукциона. Впервые любая гостиница, отвечающая обозначенным требованиям, может принять участие в конкурсе, – пояснил Игорь Дивейкин.

От года к году число депутатов, нуждающихся в гостиницах, разнится. Так, в прошлом созыве в гостиницах расселили 167 депутатов. Жить в предоставленном номере депутат сможет только один. Для жены и детей при необходимости придется снять квартиру за свой счет. А вот служебное жилье предоставляется депутатам уже согласно составу семьи: жена или муж, дети и требующие ухода родители.

Так сколько же в итоге удастся сэкономить?

- Общая сумма расходов после получения коммерческих предложений уже сократилась в полтора раза. Как мы предполагаем, эта цена еще значительно снизится в ходе аукциона, - рассказали собеседники «КП» в Госдуме.

В цифрах это более 50 миллионов рублей. Только на одном понижении «звездности» гостиниц для депутатов!

Из четырехзвездочных гостиниц депутатам придется добираться в Думу на служебном авто (за рядовым депутатом машина не закрепляется, но в случае необходимости можно вызвать водителя) или всем вместе на автобусе. Кстати, второй вариант народные избранники активно используют, добираясь в Госдуму из служебных квартир. Удобно, демократично и вполне по-народному.

КСТАТИ

Какие еще расходы урезали депутатам

С 2017 года для депутатов были установлены лимиты на пользование автотранспортом во время поездок в регионы. Раньше, когда депутат приезжал на работу в свой регион, ему предоставлялся автомобиль по расценкам автотранспортной компании, договор с которой заключила местная администрация. Бюджетные деньги в этом случае депутаты могли не считать.

- Некоторые депутаты тратили на транспортное обслуживание в регионах более миллиона рублей в год. И ничего поделать нельзя - автотранспортная компания выставляет счет. А вот когда ввели лимит, депутаты стали считать копейку, потому что, если лимит превысишь, то остальное должен заплатить из своего кармана. Когда депутаты задумались о расходах, оказалось, что им и лимита в миллион не надо - экономия возникла чуть ли не в два раза, - объясняет Ольга Савастьянова.

Стали экономить депутаты и на авиабилетах. Раньше зачастую они оформляли билеты за несколько часов до вылета (цена на такие рейсы самая высокая). Потом эти расходы возмещались. С 2019 года стали контролировать покупку билетов. Была выбрана программа лояльности в одной из авиакомпаний. Программа позволяет приобрести единый билет эконом и бизнес класса на несколько полетов с открытыми датами вылета. Для депутатов, часто летающих в один и тот же регион, это очень удобно.

Только на одних авиабилетах удалось сэкономить десятки миллионов рублей, добавила Савастьянова.

СПРАВКА «КП»

Что положено депутатам Госдумы

- оплата труда, приравненная к министру

- отпуск депутатов составляет 42 дня

- при отсутствии жилья в Москве, служебная квартира на срок полномочий

- санаторно-курортное лечение с оплатой стоимости путевки

- бесплатно все виды связи

- ВИП-залами аэропортов и вокзалов депутаты не могут пользоваться. Только залами официальных лиц и делегаций (только в командировках)

- дипломатический паспорт, выдаваемый в служебные командировки

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